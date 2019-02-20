20 февраля 2019 года 09:46
Утренние прогнозы: для роста нужны новые стимулы
В целом аналитики не исключают рост на рынке акций РФ в среду утром, но для направленного движения нужны новые значимые стимулы.
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "При текущем новостном фоне явных драйверов для продолжения снижения индекса на текущий момент мы не наблюдаем и в базовом сценарии сегодня ожидаем возвращения индекса в середину диапазона 2450-2500 пунктов".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России складывается, на наш взгляд, нейтральная. В случае отсутствия негативных новостных сообщений относительно санкций США или ЕС в адрес России мы не исключаем попыток роста. Наиболее благоприятна ситуация, по нашему мнению, для компаний нефтегазового и металлургического секторов за счет высоких цен на энергоносители и металлы на мировых площадках. Сегодня интерес для инвесторов представляют заседание технического комитета ОПЕК+, аукцион Минфина РФ по продаже ОФЗ, а также публикация финансовой отчетности КТК и "Новатэка".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ситуация на внешних рынках перед началом торгов в России нейтральная. Рост азиатских индексов незначительный, сырьевые валюты демонстрировали низкую волатильность, а нефть вовсе склонялась к падению. Соответственно, отечественный рынок может начать день с консолидации на достигнутых значениях".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,3%, вблизи отметки 2465 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2450, 2440 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2480, 2490 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Таким внутренним стимулом способно стать назначенное на сегодня послание президента РФ Федеральному Собранию".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня вероятно продолжение консолидации по индексу РТС на фоне снижения активности покупателей на рынках акций в целом перед публикацией стенограммы январского заседания комитета по открытым рынкам ФРС США (22:00 мск). Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении формата договоренности между США и КНР по торговым вопросам (текущий раунд переговоров, как ожидается, продлится до пятницы включительно). Из корпоративных события повлиять на ход торгов может финансовая отчетность "Новатэка".
Опубликовано: /Финмаркет/
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