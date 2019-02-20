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20 февраля 2019 года 11:45

Рынок акций РФ утром растет на внешнем позитиве и в ожидании выступления Путина

Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ утром в среду растет в ожидании выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию (12:00 мск), а также на фоне позитивной динамики мировых площадок в надежде на успешное завершение торговых переговоров США и Китая; локомотивом выступают акции Сбербанка.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2476,56 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1185,46 пункта (+1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,6%.

Доллар подрос до 65,82 рубля (+0,06 рубля).

Лидируют в росте акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), Сбербанка (+1,5% и +1,4% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%).

Подешевели бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,3% и -0,6% "префы"), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,3%).

В США во вторник индексы выросли после волатильной сессии, что было вызвано новыми слабыми прогнозами для мировой торговли и экономического роста. Ближе к концу сессии рост поддержали ожидания, что очередной раунд переговоров США и Китая будет более плодотворным.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не рассматривает 1 марта как жесткую дату окончания всех переговоров с Китаем и неизбежного повышения пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25%. Вместе с тем он заявил, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в торгово-экономических отношениях продвигаются успешно, хотя и остаются сложными.

Всемирная торговая организация (ВТО) объявила о падении опережающих индикаторов мировой торговли до минимума за девять лет. ВТО предупредила, что может ухудшить прогноз роста мировой торговли на 2019 год в целом.

Автопроизводители были встревожены сообщениями о том, что США могут ускорить процесс ввода новых пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов и что Евросоюз намеревается незамедлительно ввести ответные меры, если Вашингтон решится на такие пошлины.

Участники рынка ждут публикации протокола январского заседания ФРС в среду, а также выступлений руководителей ряда центральных банков развитых стран, включая ЕЦБ, Банк Канады и Резервный банк Австралии. Предполагается, что многие из них дадут сигналы о смягчении денежно-кредитной политики в той или иной форме на фоне усиливающихся рисков.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%) на сигналах, что президент США Д.Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары, растет Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,1-0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,04%).

Китай локально проседал из-за сообщений в СМИ о том, что в качестве одной из уступок на переговорах Вашингтон требует от Пекина гарантий стабильности юаня.

Нефть в среду консолидируется, уровень цен Brent на $0,3 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,38 за баррель (-0,1% и -0,1% во вторник), апрельская цена WTI - $56,57 за баррель (+0,2% и +0,9% накануне).

Среди благоприятных для рынка факторов - сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информация о сокращении поставок нефти из государств ОПЕК.

В феврале экспорт нефти ОПЕК, вероятно, снизится до минимального уровня с 2015 года, пишет Financial Times. Сокращение добычи в Саудовской Аравии в сочетании с санкциями США против Венесуэлы и Ирана привело к падению экспорта нефтяного картеля в первой половине февраля до 23,5 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные компании Kpler, отслеживающей движение грузовых судов. Во второй половине февраля возможно небольшое увеличение поставок.

В среду рынок ждет данных Американского института нефти (API) о товарных запасах углеводородов в США, официальные данные американского Минэнерго также будут обнародованы на день позже - в четверг - из-за государственного праздника в понедельник (ожидается рост запасов нефти на 2,5 млрд баррелей, а также сокращение резервов бензина и дистиллятов).

По оценке эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, от нефти ощутимой поддержки ждать не приходится - цены переходят к коррекции после активного роста, хотя при этом трейдеры пока воздерживаются от более интенсивной фиксации прибыли по "длинным" позициям благодаря снижению опасений по поводу профицита нефти на мировом рынке. Из внутренних факторов главным может стать выступление В.Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию: позитивные заявления президента способны придать сил российским активам.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ пока чувствует себя неуверенно, ярко выраженного тренда нет, вектор движения котировок может меняться без наличия особых причин. Рубль вышел из боковика (доллар откатился ниже 66 руб./$1), практически полностью отыграв падение на рисках новых антироссийских санкций. То, что этого до сих пор не сделал индекс МосБиржи, говорит лишь о том, что рынку акций нужна была коррекция, и санкционная тема выступила лишь поводом для этого.

Нефть Brent двигается в узком коридоре $66-66,7 за баррель, техническая перекупленность после предыдущего роста вроде бы снята, и "черное золото" вполне может возобновить реализацию фигуры "перевернутая голова-плечи" с целью $70 за баррель. Однако "техника" не исключает и тестирования "плеча" на отметке $64, хотя этот вариант пока менее вероятен, считает аналитик.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Альбер Короев, среди "голубых фишек" лучше рынка выглядят акции Сбербанка, внешний фон умеренно позитивный. Сантимент в рисковых активах во многом ориентируется на ход переговоров США и Китая по торговым спорам. Накануне начался очередной раунд, а Д.Трамп в свойственной ему манере рассказал о том, что переговоры идут хорошо. Главными событиями дня станут выступление В.Путина, размещение ОФЗ и публикация протоколов январского заседания Федрезерва США.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, тема торговых переговоров между США и Китаем остается на повестке дня (очередной раунд переговоров стартовал на этой неделе в Вашингтоне), и пока стороны продолжают публично оценивать их как весьма продуктивные. Накануне агентство Reuters сообщило, что Д.Трамп не собирается настаивать на строгом "дедлайне" по заключению сделки 1 марта, поскольку "переговоры в последнее время шли хорошо". В то же время участники рынка фактически не получили за последнее время никакой конкретной информации о том, на какие компромиссы готовы пойти стороны, и особенно в вопросе защиты интеллектуальной собственности.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+28,5%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+7,2%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+2,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-9% и -6,8% "префы"), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-4,6%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 8,137 млрд рублей (из них 4,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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