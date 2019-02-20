Дальнейший рост цен на “черное золото” пока выглядит ограниченным - "Нордеа Банк"

"Нефтяные цены не демонстрируют выраженной динамики в ходе утренних торгов среды. Контракты Brent незначительно снижаются в рамках коррекции после достижения максимальных отметок за последние 3 месяца на старте недели, текущий уровень - $66,4/bbl (-0,1%). WTI прибавляет 0,1% ($56,2/bbl). Участники рынка сохраняют выжидательную позицию в преддверии очередного раунда переговоров США и КНР, а также отраслевых данных от Американского института нефти и Минэнерго США. В целом стоит отметить, что на площадках сохраняется общий оптимизм в отношении рисковых активов, а также сократились опасения по поводу переизбытка предложения сырья на рынке из-за усилий, предпринимаемых ОПЕК+. В то же время дальнейший рост цен на “черное золото” пока выглядит ограниченным. В перспективе катализатором возобновления позитивной динамики может стать подписание торгового соглашения между США и КНР, однако и в этом случае заметный рост вряд ли будет носить устойчивый продолжительный характер на фоне замедления глобального экономического роста. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $66-67", - отмечают специалисты "Нордеа Банка".