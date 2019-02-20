Рубль фокусируется на нефти, постепенно забывая о санкциях - БКС

"Пара USD/RUB ушла вчера под круглую отметку 66, однако осталась в прежнем диапазоне 67-65,5. С учетом скрытых рисков, я считаю выход вниз из диапазона неоправданным. Поэтому проколы отметки 65,5 вниз можно использовать для защитных покупок валюты. Для прохода отметки 67 нужно что-то большее, чем просто угрозы санкциями. Индекс доллара вчера значительно просел, однако большая часть падения вызвана резким ростом фунта. Без учета его влияния падение индекса было бы умеренным. Валюты EM также демонстрировали плавное укрепление, рубль вместе с юанем можно считать лидерами роста. Сегодня событием дня станет публикация протоколов ФРС, которое может сопровождаться повышенной волатильностью. После его выхода рынок может скорректировать свой взгляд на готовность ФРС завершить ужесточение монетарной политики в ближайшем будущем. Индекс RGBI вчера оказался под давлением на фоне слабого спроса на риск в первой половине дня. Барометром настроений на долговом рынке станут сегодняшние аукционы Минфина (первые после анонсирования новых санкций). Величина спроса покажет, насколько рынок оправился от шока", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.