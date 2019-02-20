Brent сдержанно дешевеет

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в "зеленой зоне". Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сдержанно растут в среду. Цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в "зеленой зоне", несмотря на разнонаправленные изменения в течение сессии, связанные с новыми слабыми прогнозами для мировой торговли и экономического роста.

Ближе к концу сессии рост поддержали ожидания, что очередной раунд переговоров США и Китая будет более плодотворным.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не рассматривает 1 марта как жесткую дату окончания всех переговоров с Китаем и неизбежного повышения пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25%. Вместе с тем он заявил, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в торгово-экономических отношениях продвигаются успешно, хотя и остаются сложными.

Всемирная торговая организация (ВТО) объявила о падении опережающих индикаторов мировой торговли до минимума за девять лет. ВТО предупредила, что может ухудшить прогноз роста мировой торговли на 2019 год в целом.

Автопроизводители были встревожены сообщениями о том, что США могут ускорить процесс ввода новых пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов и что Евросоюз намеревается незамедлительно ввести ответные меры, если Вашингтон решится на такие пошлины.

Неопределенность вокруг точечных графиков (dot plot), которые Федеральная резервная система (ФРС) использует для прогнозирования дальнейшей траектории изменения процентных ставок, заслуживает дополнительного внимания, отметила во вторник глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер. По ее словам, эти графики являются удачной иллюстрацией того, что экономика может развиваться непредсказуемо и процентная ставка вынуждена следовать за изменениями в экономике, а не сохранять раз и навсегда определенный курс.

Участники рынка ждут публикации протокола январского заседания ФРС в эту среду, а также выступлений руководителей ряда центральных банков развитых стран, включая ЕЦБ, Банк Канады и Резервный банк Австралии. Предполагается, что многие из них дадут сигналы о смягчении денежно-кредитной политики в той или иной форме на фоне усиливающихся рисков.

Бумаги Walmart Inc. подорожали на 2,2% на торгах в Нью-Йорке во вторник, оказав поддержку рынку акций в целом. Крупнейший ритейлер мира сообщил, что рождественский квартал стал для него лучшим по крайней мере за 10 лет: зафиксирован рост органической выручки, повышение прибыли в 1,7% раза. Кроме того, компания подтвердила позитивный прогноз на текущий фингод.

Курс ценных бумаг Navient Corp., обслуживающей портфель государственных и частных студенческие кредитов на сотни миллиардов долларов, подскочил на 9%, до $12,8. Navient отклонила предложение о поглощении со стороны инвесткомпаний Canyon Capital и Platinum Equity по цене $12,5 за акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 19 февраля повысился на 8,07 пункта (0,03%) и составил 25891,32 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 4,16 пункта (0,15%) - до 2779,76 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 14,36 пункта (0,19%), до 7486,77 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сдержанно растут в среду на сигналах о том, что президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Вместе с тем рынок материкового Китая проводит торги в "красной зоне" из-за сообщений в СМИ о том, что в качестве одной из уступок на переговорах Вашингтон требует от Пекина гарантий стабильности юаня.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,4%.

Китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, Shenzhen Composite - на 0,3%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 слабо меняется в ходе торгов.

Вместе с тем гонконгский Hang Seng вырос на 0,9%.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,6%, более широкий Topix - на 0.5%.

Экспорт из Японии сократился в январе самыми быстрыми темпами более чем за два года - на 8,4% в годовом выражении, в том числе в Китай - на 17,4%. Аналитики в среднем ожидали снижения на 5,5%.

Импорт в Японию снизился на 0,6% вместо прогнозировавшегося падения на 2,8%. Торговый дефицит резко увеличился - до 1,42 трлн иен, консенсус-прогноз равнялся 1,01 трлн иен.

Лидерами роста в АТР являются Тайвань и Филиппины (по 1,2%), а также Южная Корея (1%).

Индийский Sensex повышается впервые за 10 сессий, прервав самое длительное падение за шесть лет; в ходе торгов он поднялся на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, потерял 0,2%.

Акции горнодобывающих компаний дорожают на фоне роста цен на золото и цветные металлы: BHP прибавила 2,5% на торгах в Сиднее, Fortescue Metals - 5,4%, Rio Tinto - 2,6%.

Вместе с тем бумаги угольных компаний Австралии пока не отреагировали на сообщения о том, что власти Китая задерживают импорт австралийского угля на 40 дней из-за ухудшения политических отношений.

В Сеуле активно растут котировки акций чипмейкеров: Samsung Electronics - на 1,7%, SK Hynix - на 2,4%.

Курс ценных бумаг инвестбанка China International Capital увеличился на 3,3% в Гонконге, страховщика China Life Insurance - на 4,8%.

Рыночная стоимость Sharp подскочила на 8,5% на торгах в Токио. Накануне компания Nikkei разъяснила процедуру исключения акций Pioneer из индекса Nikkei 225. Рынок считает, что Sharp - наиболее вероятный кандидат для включения в этот индекс вместо Pioneer.

Цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду, Brent сдержанно дешевеет, но остается у самых высоких отметок с ноября прошлого года.

Среди благоприятных для рынка факторов - сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информация о сокращении поставок нефти из государств ОПЕК.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:32 мск снизилась на $0,12 (0,18%), до $66,33 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,05 (0,11%) - до $56,15 за баррель. Торги мартовским фьючерсом завершатся в среду.

Во вторник контракты на Brent снизились в цене на $0,05 (0,08%) - до $66,45 за баррель, а котировка WTI, напротив, увеличилась на $0,50 (0,90%), до $56,09 за баррель.

В феврале экспорт нефти ОПЕК, вероятно, снизится до минимального уровня с 2015 года, пишет Financial Times. Сокращение добычи в Саудовской Аравии в сочетании с санкциями США против Венесуэлы и Ирана привело к падению экспорта нефтяного картеля в первой половине февраля до 23,5 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные компании Kpler, отслеживающей движение грузовых судов.

Во второй половине февраля возможно небольшое увеличение поставок.

Саудовская Аравия сократила экспорт нефти в феврале до минимума с августа 2017 года - 6,9 млн б/с. Венесуэла поставляла на мировой рынок в среднем 1,1 млн б/с по сравнению с 1,5 млн б/с в ноябре. Средний уровень иранского экспорта упал до 1,2 млн б/с в феврале с 2,5 млн б/с годом ранее.

"На протяжении последних трех месяцев мы наблюдали существенное сокращение экспорта ОПЕК. Есть сильная вероятность, что эта ситуация сохранится в ближайшие месяцы", - заявил глава отдела рыночного анализа Kpler Алекс Бут.

В среду рынок ждет данных Американского института нефти (API) о товарных запасах углеводородов в США, официальные данные американского Минэнерго также будут обнародованы на день позже - в четверг - из-за государственного праздника в понедельник.

По оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,5 млрд баррелей, при этом резервы бензина и дистиллятов снизились.