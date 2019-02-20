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20 февраля 2019 года 09:40

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 20 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в "зеленой зоне", несмотря на разнонаправленные изменения в течение сессии, связанные с новыми слабыми прогнозами для мировой торговли и экономического роста. Ближе к концу сессии рост поддержали ожидания, что очередной раунд переговоров США и Китая будет более плодотворным. Президент США Дональд Трамп дал понять, что не рассматривает 1 марта как жесткую дату окончания всех переговоров с Китаем и неизбежного повышения пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25%. Вместе с тем он заявил, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в торгово-экономических отношениях продвигаются успешно, хотя и остаются сложными.

Всемирная торговая организация (ВТО) объявила о падении опережающих индикаторов мировой торговли до минимума за девять лет. ВТО предупредила, что может ухудшить прогноз роста мировой торговли на 2019 год в целом. Автопроизводители были встревожены сообщениями о том, что США могут ускорить процесс ввода новых пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов и что Евросоюз намеревается незамедлительно ввести ответные меры, если Вашингтон решится на такие пошлины.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сдержанно растут в среду на сигналах о том, что президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд. Вместе с тем рынок материкового Китая проводит торги в "красной зоне" из-за сообщений в СМИ о том, что в качестве одной из уступок на переговорах Вашингтон требует от Пекина гарантий стабильности юаня. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,4%. Китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, Shenzhen Composite - на 0,3%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 слабо меняется в ходе торгов. Вместе с тем гонконгский Hang Seng вырос на 0,9%.

Лидерами роста в АТР являются Тайвань и Филиппины (по 1,2%), а также Южная Корея (1%). Японский Nikkei 225 повысился на 0,57%. Индийский Sensex повышается впервые за 10 сессий, прервав самое длительное падение за шесть лет; в ходе торгов он поднялся на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, потерял 0,2%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду, Brent сдержанно дешевеет, но остается у самых высоких отметок с ноября прошлого года. Среди благоприятных для рынка факторов - сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информация о сокращении поставок нефти из государств ОПЕК. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск снизилась на 0,14%, до $66,36 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,09% - до $56,5 за баррель.

В феврале экспорт нефти ОПЕК, вероятно, снизится до минимального уровня с 2015 года, пишет Financial Times. Сокращение добычи в Саудовской Аравии в сочетании с санкциями США против Венесуэлы и Ирана привело к падению экспорта нефтяного картеля в первой половине февраля до 23,5 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные компании Kpler, отслеживающей движение грузовых судов. Саудовская Аравия сократила экспорт нефти в феврале до минимума с августа 2017 года - 6,9 млн б/с. Венесуэла поставляла на мировой рынок в среднем 1,1 млн б/с по сравнению с 1,5 млн б/с в ноябре. Средний уровень иранского экспорта упал до 1,2 млн б/с в феврале с 2,5 млн б/с годом ранее.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций упала во вторник в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 4,554 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,11 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 февраля снизился на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 581,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (-0,58%), "Газпромбанк БО-19" (-0,45%) и "РЖД-001P-02R" (-0,45%), а в лидерах роста - облигации "Роснефть-002Р-05" (+0,2%), "Сбербанк-001-04R" (+0,17%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Тойота банк полностью разместил облигации серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на 3-летний выпуск прошел 12 февраля. Ставка 1-го купона составила 8,75% годовых. По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V, которая является 100%-ным дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation. В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре 2017 года. Банк разместил трехлетний выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей по ставке 8,05% годовых.

Сбербанк (MOEX: SBER) России завершил размещение двух выпусков структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-60R и ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-61R. Номинальный объем каждого выпуска - 1 млрд рублей. Из выпуска серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-60R было реализовано 5,33% на сумму 53,3 млн рублей. Из выпуска ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-61R реализовано 92,04% на сумму 920,44 млн рублей. Бонды размещались по цене 100% от номинала. Дата погашения выпусков - 29 августа 2022 года. По выпускам предусмотрена выплата одного купона, ставка купона облигаций ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-60R составляет 0,74% годовых, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-61R - 1,35% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ДОМ.РФ 21 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии 001P-05R объемом 10 млрд рублей с офертой через 2 года. Ориентир ставки 1-го купона установлен как премия к 2-летним ОФЗ в размере 75-85 базовых пунктов. Купоны полугодовые. Техническое размещение запланировано на 1 марта. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в мае 2018 года, разместив 10-летние облигации серии 001P-04R объемом 25 млрд рублей по ставке 7% годовых.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 24-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 6% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставки 2-140-го купонов рассчитываются как индекс потребительских цен + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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