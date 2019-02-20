Котировки Brent имеют потенциал роста до $68-69 при появлении соответствующих драйверов - БКС

Во вторник цены на нефть консолидировались на прежних уровнях. Котировки Brent торгуются около $66,5 за баррель и имеют потенциал роста до $68-69 при появлении драйверов роста. Сорт WTI традиционно отстает от Brent, но спред немного сузился и держится в районе $10, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

Позитивные ожидания на рынке поддерживаются эффективностью сделки ОПЕК+, заключенной в декабре 2018 г. В рамках соглашения 15 стран ОПЕК и 10 стран, не входящих в ОПЕК, обязались снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) с целью убрать с рынка избыток предложения и стабилизировать нефтяные цены на более высоком уровне. По итогам января страны ОПЕК исполнили свои обязательства на 86%. При этом Саудовская Аравия намерена продолжить сокращение добычи и экспорта. Квота королевства может быть перевыполнена на 0,5 млн б/с.

Еще одним фактором, который может поддержать рост цен, являются санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы. Срок исключений из санкций для импортеров иранской нефти истекает в мае. При этом по итогам января 2019 г. экспорт нефти из исламской республики, несмотря на санкции, оказался выше ожиданий многих аналитиков и составил 1,25 млн б/с, согласно данным отслеживания судов Reuters. Новости о сохранении экспорта из Ирана выступили сдерживающим фактором для цен на Brent во вторник.

Другим фактором, несущим в себе значительные негативные риски для нефтяных цен, является устойчивый рост добычи в США. Во вторник был опубликован очередной ежемесячный отчет Управления энергетической информации США (EIA) по буровой активности в стране, который указывает на сохранения высоких темпов роста отрасли.

Согласно данным EIA, добыча нефти на основных сланцевых месторождениях США в марте вырастет на 84 тыс. б/с по отношению к уровню февраля и составит рекордные 8,4 млн б/с. Наибольший прирост традиционно ожидается в районе бассейна Permian (+43 тыс. б/с), где сейчас добывается около 3,98 млн б/с. Февральский прогноз по добыче также был пересмотрен в сторону повышения с 8,18 млн б/с до 8,31 млн б/с по сравнению с январским прогнозом.

Кроме того, в отчете EIA предполагается, что добыча природного газа в США в следующем месяце увеличится почти на 858 млрд кубических футов в сутки, до 77,97 млрд. EIA прогнозирует рост добычи газа на всех крупных сланцевых участках в США.

Согласно оценкам EIA, отдача от каждой новой пробуренной скважины в марте незначительно вырастет. В следующем месяце ожидается в среднем 661 б/с со скважины, что на 5 б/с выше февральского показателя.

Февральские показатели отдачи оказались пересмотрены в сторону повышения с 632 б/с до 656 б/с по сравнению с январским прогнозом.

Продолжает устойчиво расти число пробуренных, но незаконченных скважин в США (DUC). В январе их количество выросло на 207 ед. и достигло 8 798 ед. (+2,4%). Это создает определенный запас прочности в плане уверенности по поводу дальнейшего стабильно высокого объема производства на сланцевых месторождениях США.

Из-за выходного на рынках США в понедельник публикация данных по запасам в США от API перенесена на завтра в 0:30 мск. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent теряют 0,23% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии, отмечает специалист "БКС Брокер".