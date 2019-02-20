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20 февраля 2019 года 11:02
Котировки Brent имеют потенциал роста до $68-69 при появлении соответствующих драйверов - БКС
Во вторник цены на нефть консолидировались на прежних уровнях. Котировки Brent торгуются около $66,5 за баррель и имеют потенциал роста до $68-69 при появлении драйверов роста. Сорт WTI традиционно отстает от Brent, но спред немного сузился и держится в районе $10, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Позитивные ожидания на рынке поддерживаются эффективностью сделки ОПЕК+, заключенной в декабре 2018 г. В рамках соглашения 15 стран ОПЕК и 10 стран, не входящих в ОПЕК, обязались снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) с целью убрать с рынка избыток предложения и стабилизировать нефтяные цены на более высоком уровне. По итогам января страны ОПЕК исполнили свои обязательства на 86%. При этом Саудовская Аравия намерена продолжить сокращение добычи и экспорта. Квота королевства может быть перевыполнена на 0,5 млн б/с. Еще одним фактором, который может поддержать рост цен, являются санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы. Срок исключений из санкций для импортеров иранской нефти истекает в мае. При этом по итогам января 2019 г. экспорт нефти из исламской республики, несмотря на санкции, оказался выше ожиданий многих аналитиков и составил 1,25 млн б/с, согласно данным отслеживания судов Reuters. Новости о сохранении экспорта из Ирана выступили сдерживающим фактором для цен на Brent во вторник. Другим фактором, несущим в себе значительные негативные риски для нефтяных цен, является устойчивый рост добычи в США. Во вторник был опубликован очередной ежемесячный отчет Управления энергетической информации США (EIA) по буровой активности в стране, который указывает на сохранения высоких темпов роста отрасли. Согласно данным EIA, добыча нефти на основных сланцевых месторождениях США в марте вырастет на 84 тыс. б/с по отношению к уровню февраля и составит рекордные 8,4 млн б/с. Наибольший прирост традиционно ожидается в районе бассейна Permian (+43 тыс. б/с), где сейчас добывается около 3,98 млн б/с. Февральский прогноз по добыче также был пересмотрен в сторону повышения с 8,18 млн б/с до 8,31 млн б/с по сравнению с январским прогнозом. Кроме того, в отчете EIA предполагается, что добыча природного газа в США в следующем месяце увеличится почти на 858 млрд кубических футов в сутки, до 77,97 млрд. EIA прогнозирует рост добычи газа на всех крупных сланцевых участках в США. Согласно оценкам EIA, отдача от каждой новой пробуренной скважины в марте незначительно вырастет. В следующем месяце ожидается в среднем 661 б/с со скважины, что на 5 б/с выше февральского показателя. Февральские показатели отдачи оказались пересмотрены в сторону повышения с 632 б/с до 656 б/с по сравнению с январским прогнозом. Продолжает устойчиво расти число пробуренных, но незаконченных скважин в США (DUC). В январе их количество выросло на 207 ед. и достигло 8 798 ед. (+2,4%). Это создает определенный запас прочности в плане уверенности по поводу дальнейшего стабильно высокого объема производства на сланцевых месторождениях США. Из-за выходного на рынках США в понедельник публикация данных по запасам в США от API перенесена на завтра в 0:30 мск. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent теряют 0,23% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии, отмечает специалист "БКС Брокер".
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20 февраля 2019 года 19:40
Рубль отыграл потери к доллару и евро, понесенные неделей ранее из-за возобновления санкционной риторики
Москва. 20 февраля. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого улучшения в динамике нефтяных котировок. читать дальше
.20 февраля 2019 года 19:28
Рынок акций РФ в среду поднялся к 2490п по индексу МосБиржи во главе с обновившим максимум Норникелем
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.20 февраля 2019 года 19:10
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.20 февраля 2019 года 19:03
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.20 февраля 2019 года 18:45
"В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных в первые дни недели, чему способствовал некоторый позитив с внешних площадок. Так в течение дня нефть марки Brent предпринимала попытки уйти ниже 66 долларов за баррель, однако к вечеру смогла отыграть эту отметку. В Европе... читать дальше
.20 февраля 2019 года 18:28
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.20 февраля 2019 года 17:57
Финансовые результаты Новатэка совпали с ожиданиями рынка по всем ключевым финансовым показателям, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. В отчетном периоде компания увеличила выручку относительно предыдущего квартала на 8% к/к до 237 млрд руб. благодаря сезонному росту продаж... читать дальше
.20 февраля 2019 года 17:30
"В среду, 20 февраля, отечественный рынок поддался позитивным настроениям на мировых фондовых площадках и перешел к росту после двух дней коррекции, - комментирует старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. - Позитивные комментарии лидеров США и Китая о ходе торговых переговоров,... читать дальше
.20 февраля 2019 года 16:50
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.20 февраля 2019 года 16:28
К середине недели курс рубля укрепляется до уровней 65,7, что достаточно близко к отметкам, наблюдавшимся до активизации санкционной риторики США. На взгляд главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, укрепление рубля сейчас происходит под действием временных факторов. Риск того, что... читать дальше
.20 февраля 2019 года 15:48
Москва. 20 февраля. Доллар США лишь слегка повышается, евро незначительно снижается на "Московской бирже" в среду днем; рубль стабилен к бивалютной корзине после небольшого снижения, наблюдавшегося в первые часы торгов. читать дальше
.20 февраля 2019 года 15:43
Суммарный объем социального финансирования в Китае (total social financing) в январе 2019 года превзошел рыночные ожидания и составил 4,6 млрд юаней после 1,6 млрд юаней в предыдущем месяце. Годовой прирост показателя составил 10,4% (+9,8% в декабре 2018 года). Объем новых кредитов подскочил до... читать дальше
.20 февраля 2019 года 15:08
"Рост нефти и фондовых рынков забуксовал в начале недели, однако российская валюта потихоньку отвоевывает позиции, потерянные на прошлой неделе, - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Пара USD/RUB подскакивала к 67.16 на прошлой неделе, а в среду в середине дня торгуется по 65.78,... читать дальше
.20 февраля 2019 года 14:47
"Сектор сырьевых товаров во вторник получил поддержку благодаря росту рыночных настроений на фоне позитивной динамики торговых переговоров между США и Китаем и ослабления американского доллара, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Котировки золота выросли более... читать дальше
.20 февраля 2019 года 14:20
"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 65 рублей 75 копеек, евро торгуется на отметки 74 рублей 60 копеек. Индекс ММВБ располагается в районе 2475 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться чуть выше 66 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap... читать дальше
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