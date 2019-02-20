Ренессанс Капитал снизил оценку GDR НЛМК на 4%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) с $27 до $25,9 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

В то же время рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была сохранена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR НЛМК, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $26,04 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $23,54 за штуку.