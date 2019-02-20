В краткосрочной перспективе котировки Brent останутся в диапазоне 65-67 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Котировки Brent стабильны на фоне уменьшения мирового предложения нефти. Сокращение добычи в странах ОПЕК+, санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы, возможные перебои в поставках из Ливии и Нигерии на фоне нестабильной политической ситуации в этих странах могут привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов в мире. В перспективе Россия и Саудовская Аравия готовы продолжать координировать действия на мировых рынках углеводородов, и это положительный сигнал для трейдеров. Переговоры между США и Китаем по торговым вопросам продолжаются, и в ожидании их положительного исхода инвесторы покупают рисковые активы, в том числе нефтяные фьючерсы. В краткосрочной перспективе котировки Brent продолжат находиться в диапазоне 65-67 долл./барр." - отмечает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук.