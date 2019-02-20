На рынке ОФЗ инвесторы будут сохранять осторожность - Промсвязьбанк

"Во вторник с активизацией торгов после выходных в США продолжились и продажи российских госбумаг – инвесторы продолжили отыгрывать угрозу новых санкций: доходность 10-летних ОФЗ выросла на 4 б.п. – до 8,45% годовых, 5-летних – также на 4 б.п. – до 8,19% годовых. На этом фоне министерство предложило вчера к размещению сразу 3 выпуска госбумаг различной срочности и структуры: 7,5 летней ОФЗ 26226, 3,5-летний ОФЗ 26209 и 9-летний ОФЗ-ИН 52002 в размере остатка выпуска 5,1 млрд руб. Сегодня с утра рыночная конъюнктура несколько улучшилась на фоне ослабления доллара США и укрепления рубля. Данный фактор, безусловно, поддержит спрос на аукционах ОФЗ, однако ожидаем, что инвесторы будут сохранять осторожность - основной спрос инвесторов будет сосредоточен в коротком ОФЗ 26209 и "защитном" инфляционном выпуске; при этом локальный рекорд прошлого размещения, вероятно, побит не будет (неделей ранее по итогам двух аукционов Минфин разместил ОФЗ на 42 млрд руб. – максимального объема с февраля прошлого года)", - полагает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.