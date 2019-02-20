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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций немного повысится - ИК "Атон"
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20 февраля 2019 года 09:57

Рынок акций немного повысится - ИК "Атон"

Аналитики ИК "Атон" предполагают открытие рынка акций РФ в "зеленой зоне" - подъем составит около 0,5%.

Опубликовано: /Атон/
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