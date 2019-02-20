Фондовый отечественный рынок может начать день с консолидации на достигнутых значениях - "Открытие Брокер"

"Ситуация на внешних рынках перед началом торгов в России нейтральная. Рост азиатских индексов незначительный, сырьевые валюты демонстрировали низкую волатильность, а нефть вовсе склонялась к падению. Соответственно, отечественный рынок может начать день с консолидации на достигнутых значениях. У рубля есть повод для укрепления на фоне размещений ОФЗ, которые проходят при довольно высоком спросе в последнее время", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.