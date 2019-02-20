Наиболее благоприятна ситуация для компаний нефтегазового и металлургического секторов - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России складывается, на наш взгляд, нейтральная. В случае отсутствия негативных новостных сообщений относительно санкций США или ЕС в адрес России мы не исключаем попыток роста. Наиболее благоприятна ситуация, по нашему мнению, для компаний нефтегазового и металлургического секторов за счет высоких цен на энергоносители и металлы на мировых площадках. Сегодня интерес для инвесторов представляют заседание технического комитета ОПЕК+, аукцион Минфина РФ по продаже ОФЗ, а также публикация финансовой отчетности КТК и "Новатэка", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.

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Компании упоминаемые в новости: Новатэк