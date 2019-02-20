Индекс РТС продолжит консолидацию - ИФ "Олма"

"Сегодня вероятно продолжение консолидации по индексу РТС на фоне снижения активности покупателей на рынках акций в целом перед публикацией стенограммы январского заседания комитета по открытым рынкам ФРС США (22:00 мск). Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении формата договоренности между США и КНР по торговым вопросам (текущий раунд переговоров, как ожидается, продлится до пятницы включительно). Из корпоративных события повлиять на ход торгов может финансовая отчетность "Новатэка". На валютном рынке в начале торгов может сохраняться тенденция к снижению по паре доллар-рубль на фоне коррекции вниз по индексу доллара (DXY)", - считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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