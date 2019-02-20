В среду ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,3% - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,3%, вблизи отметки 2465 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2450, 2440 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2480, 2490 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Таким внутренним стимулом способно стать назначенное на сегодня послание президента РФ Федеральному Собранию. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Необходимо учитывать, что публикация еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США будет перенесена на четверг", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.