При текущем новостном фоне явных драйверов для продолжения снижения индекса МосБиржи сейчас не наблюдаем - Промсвязьбанк

Тема торговых переговоров между США и Китаем остается на повестке дня (очередной раунд переговоров стартовал на этой неделе в Вашингтоне), и пока стороны продолжают публично оценивать их как весьма продуктивные - вчера агентство Reuters сообщило, что Д. Трамп не собирается настаивать на строгом "дедлайне" по заключению сделки (ранее как конечная точка воспринималось 1 марта), поскольку "переговоры в последнее время шли хорошо". В то же время, отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский, фактически участники рынка не получили за последнее время практически никакой конкретной информации, на какие компромиссы готовы пойти стороны, особенно в вопросе защиты интеллектуальной собственности.

Вторая тема последних дней - продолжающееся смягчение риторики Федрезерва. Вчера в интервью Reuters глава ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс заявил, что его устраивает текущий уровень ставок, и, что он не видит необходимости повышать их при текущих прогнозах по динамике темпов роста экономики и инфляции. Добавив сюда недавние комментарии еще одного представителя регулятора Л. Брейнард о том, что "процесс нормализации баланса, вероятно, должен завершиться позднее в этом году", получим картину, согласно которой регулятор явно не собирается в текущих условиях переходить от политики близкой к нейтральной к политике сдерживающей, и новые повышения ставки регулятором в ближайшие месяцы возможны, вероятно, только в условиях опережающей динамики макропоказателей по сравнению с текущими прогнозами.

В целом умеренный оптимизм на глобальных рынках пока сохраняется - американские фондовые индексы прибавили за вчерашний день в рамках 0,2%, а индекс S&P 500 достигал отметки в 2780 пунктов (максимумы с первых чисел декабря). Из событий сегодняшнего дня на рынках выделяется публикация протоколов с последнего заседания Федрезерва, инвесторы продолжат следить за ходом дискуссии в торговых переговорах США-Китай.

"Российский фондовый рынок пока продолжает оставаться под умеренным давлением, и в ходе вчерашнего дня индекс МосБиржи потерял еще около 0,6%. При текущем новостном фоне явных драйверов для продолжения снижения индекса на текущий момент мы не наблюдаем и в базовом сценарии сегодня ожидаем возвращения индекса в середину диапазона 2450-2500 пунктов, - указывает специалист Промсвязьбанка.