Мы по-прежнему позитивно смотрим на российский рынок акций, средняя дивидендная доходность которого составит 7-8% в этом году - УК "Райффайзен Капитал"

Российский фондовый рынок к середине февраля растерял больше половины накопленной в январе доходности. За прошлую неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,5% и продолжает терять позиции. К сегодняшнему дню рублевый индикатор опустился к отметке 2452 пунктов, что всего на 3,5% выше уровня начала года, констатирует портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" Антон Кравченко. Основным негативом на прошлой неделе стал переработанный законопроект DASKA, предусматривающий санкции на новый государственный долг и санкции на банки, поддерживающие усилия по вмешательству в выборы США.

Впрочем, "ложка дегтя" нашлась и среди внутренних новостей - арест главы крупнейшего фонда прямых инвестиций Baring Vostok Майкла Калви. Первая реакция рынка на это событие была довольно сдержанной, однако, на среднесрочном горизонте, по мнению эксперта УК, это может ухудшить и без того негативное отношение к инвестиционному климату РФ.

Позитивным моментом для рынка остается нефть. С минимума декабря прошлого года котировки выросли уже почти на четверть и сейчас уже перешагнули отметку в $65 за баррель на фоне снижения добычи стран ОПЕК, нестабильности в Венесуэле, а также аварии на шельфовом месторождении в Саудовской Аравии.

"Официальный курс рубля к доллару с 9 по 16 февраля оставался в привычном диапазоне 65-66 руб./$, но в пятницу резко снизился до 66,7 руб./$ из-за сообщений о санкциях. На текущей неделе котировки вновь возвращаются ближе к 66 руб./$. На наш взгляд, рубль сейчас достаточно устойчив к внешнему негативу, а на предстоящей неделе спрос на российскую валюту будет дополнительно поддерживаться фактором налоговых платежей. Несмотря на угрозу санкций, мы по-прежнему позитивно смотрим на российский рынок акций, средняя дивидендная доходность которого составит 7-8% в этом году, что существенно выше, чем на рынках других развивающихся стран", - заключает Антон Кравченко.