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Главная / Мнения аналитиков / Закрепление биткоина выше $4000 может создать новый импульс оптимизма для инвесторов криптовалютного рынка - FxPro
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19 февраля 2019 года 17:20
Закрепление биткоина выше $4000 может создать новый импульс оптимизма для инвесторов криптовалютного рынка - FxPro
Вторые выходные подряд крипто-сообщество испытывает давно забытое чувство надежды на возвращение роста цифровых валют. За последние сутки Bitcoin (BTC) прибавляет более 5% и торгуется около $3950. Преодоление и закрепление выше $4000, по мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, может создать новый импульс оптимизма для инвесторов в биткоин и для всего криптовалютного рынка в целом. Главный альткоин рынка Ethereum прибавляет за последние 24 часа более 8% и торгуется около $150, именно с эфира началось ралли. "Фундаментального позитива вокруг биткоина и эфира не было, разве что Nasdaq 25 февраля добавит котировки этих двух криптовалют на свою площадку, что уже воспринимается участниками рынка как некое "обещание", - комментирует ситуацию А. Купцикевич. - Суммарная капитализация криптовалют с 17 февраля выросла на $13 млрд., что является весьма неплохим показателем производительности для рынка, который последние месяцы изнывал от застоя и последующих спадов. Если криптовалютам удается удерживать набранный рост, это создаст дополнительный стимул к покупкам. Крупнейшие BTC кошельки не демонстрируют какой-либо существенной активности, поэтому эксперты предполагают разные триггеры: от технических (циклы, недооцененность активов) до геополитических (торговая сделка США и Китая) и психологических (FOMO и ощущение, что худшее позади)". Эксперт считает, что может пройти некоторое время, прежде чем истинные драйверы будут установлены (если они есть), однако именно неизвестные импульсы роста наиболее сильно подстегивают инвесторов "открывать кошельки", ведь тогда страх упустить свою возможность многократно усиливается. "Когда динамика рынка понятна и прогнозируема, это редко вызывает существенные колебания. Шлейф легких денег от многократного роста капитализации еще не полностью оставил этот сектор. Тем не менее, стоит проявлять осторожность, так как до стабилизации перед новой фазой роста все же еще не дошло. Да, все ждут решений регуляторов, в информационное поле то и дело попадают новости о "скором утверждении" тех или иных инструментов, однако пока это просто "утечки". Запуск ETF может быть весьма переоценен, так как никто точно не знает, какой будет спрос у институциональных инвесторов. Ведь мы уже видели чуть более года назад, что запуск фьючерсов никак не помог Биткоину. Возможно, даже наоборот", - резюмирует аналитик FxPro.
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19 февраля 2019 года 17:44
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.19 февраля 2019 года 16:02
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.19 февраля 2019 года 14:53
один из крупнейших и динамично развивающихся отечественных агропромышленных холдингов. Включает в себя сахарный, мясной (производство свинины), масложировой и аграрный дивизионы, напоминают эксперты компании "Открытие Брокер". Цены на ключевом для компании сахарном рынке в период с середины 2016-го... читать дальше
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Возобновление санкционной риторики быстро вернет американскую валюту на отметку в 67 руб. и выше - ИК "Велес Капитал"
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Мы не ожидаем существенной волатильности в рубле до появления конкретики по санкциям - Банк "Санкт-Петербург"
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.19 февраля 2019 года 11:58
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