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19 февраля 2019 года 16:06

Рубль ускорил рост к доллару и евро на фоне позитивной динамики валют emerging markets

Москва. 19 февраля. Доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" во вторник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине более заметными темпами, чем в первой половине дня, на фоне позитивной динамики большинства валют emerging markets.

Курс доллара США составил 66,18 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,66 руб./EUR1, опустившись на 31,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 19,51 копейки - до 70,0 руб.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 февраля на 4,48 копейки, до 66,2022 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,04 копейки, до 74,8151 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил укрепление к доллару и евро на дневных торгах на фоне позитивной динамики большинства валют emerging markets. Участники рынков надеются на разрешение торговых разногласий между США и Китаем, переговоры о которых начнутся в Вашингтоне уже во вторник. Как сообщил Белый дом, их целью является "достижение необходимых структурных изменений в Китае". "Стороны также обсудят обязательства Китая, касающиеся закупок у США значительных объемов товаров и услуг", - отметил Белый дом.

Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что консультации на высоком уровне с участием вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с китайской стороны и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов Сивена Мнучина с американской состоятся в Вашингтоне 21-22 февраля. Переговоры в формате предварительных консультаций с их продолжением на высоком уровне уже прошли в Пекине на минувшей неделе. Пекинский раунд завершился в прошлую пятницу без согласования условий дальнейшего сотрудничества, однако обе стороны отметили, что несколько приблизились к соглашению.

Дополнительную поддержку рублю может оказывать подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат февраля. В понедельник, 25 февраля, в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ, акцизы, 28 февраля - налог на прибыль; общий объем, по разным оценкам, составляет от 800 млрд до 1 трлн рублей.

Цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику днем во вторник. Brent перешла к снижению после подъема по итогам предыдущей сессии, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник из-за праздника (День президентов), дорожает. Среди благоприятных для рынка энергоносителей факторов - сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информация о сокращении экспорта нефти Саудовской Аравией.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 0,27% - до $66,32 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,8% - до $56,43 за баррель.

Согласно данным компании Kpler, отслеживающей движение грузовых судов, экспорт нефти из Саудовской Аравии в первой половине февраля был на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) меньше, чем годом ранее, и составил 6,2 млн б/с. Это ниже уровня в 6,9 млн б/с, обозначенного министром энергетики страны Халидом аль-Фалихом в качестве целевого показателя на март.

"Поддержку нефтяному рынку оказывают сигналы снижения поставок, однако ключевым фактором станет исход переговоров Вашингтона и Пекина, который определит потенциальный уровень спроса на нефть", - цитирует агентство аналитика NH Investment & Securities в Сеуле Хон Сунгки.

"Российская валюта по-прежнему сохраняет потенциал укрепления и сегодня продолжает динамику вчерашнего торгового дня. Накануне министры иностранных дел ЕС обсуждали новые санкционные ограничения в отношении России из-за событий в Керченском проливе. В результате обсуждения главы ведомств ЕС пришли к выводу о необходимости адресных санкций против физических лиц, при этом юридические лица под санкции не попадут. Таким образом, опубликованная накануне информация о том, что новые санкции ЕС не будут иметь выраженного макроэкономического эффекта, вчера была подтверждена, а, значит, санкционная премия в отношении российской валюты может несколько сократиться в ближайшее время", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Если на внутреннем рынке ключевым фактором влияния остается санкционная тематика, то основное внимание инвесторов на площадках EM по-прежнему сфокусировано на торговых переговорах между США и Китаем. После резкого усиления на прошлой неделе санкционная риторика американских сенаторов пока не получила своего продолжения, что оказало стабилизирующее влияние на внутренний валютный рынок. В свою очередь, на развивающихся рынках инвесторы по-прежнему питают надежду на заключение торгового соглашения между США и Китаем", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Информации о завтрашнем аукционе Минфина по размещению ОФЗ пока нет. На прошлой неделе ведомство пошло по пути конфиденциальности и закрыло в анонсе данные по запланированным к привлечению лимитам денежных средств. Иными словами, накануне аукциона никто точно не знал, сколько средств планирует привлечь Минфин - видно было только номер выпуска. Таким образом Минфин предполагает снизить рыночную волатильность, связанную с удачными или неудачными размещениями. Однако по факту ничего не изменится - зная выпуски, можно примерно предположить их лимит и оценить, насколько адекватно была спрогнозирована конъюнктура. Как бы то ни было, рубль будет реагировать на данные по размещению ОФЗ - пусть и постфактум", - обращает внимание аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

Банк России во вторник, 19 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 765,2 млрд рублей (при лимите 1,99 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 12 февраля, банки разместили в ЦБ 1,72 трлн рублей (при лимите 2,17 трлн рублей) в среднем по ставке 7,74% годовых.

Кроме того, в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 19 февраля также провел завершающий аукцион по размещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 18-го выпуска, предложив инвесторам бумаги на сумму 1 млрд 643,1 млн рублей. Размещение состоялось по цене отсечения 99,9999% от номинала и общем спросе 63 млрд 964,5 млн рублей.

Как отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Ю.Кравченко, Банк России увеличил объем лимита на недельном депозитном аукционе, что не должно снизить уровень свободной ликвидности, так как уже в среду в банковскую систему вернутся 500 млрд рублей с депозитов "тонкой настройки".

"Если все же регулятор проведет повторные операции "тонкой настройки", то это заметно усилит спрос на рублевую ликвидность в преддверии уплаты основных налоговых платежей в следующий понедельник и поддержит рубль. Однако пока ставка MosPrime "овернайт" остается выше уровня ключевой ставки ЦБ, у регулятора отсутствует необходимость в проведении дополнительных операций по изъятию ликвидности", - полагает Ю.Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,82% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 7,86% годовых. В свою очередь, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 8,25%, 8,62% и 8,68% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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