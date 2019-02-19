Рубль вновь пытался укрепляться - "Открытие Брокер"

"Рубль вновь пытался укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4400 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,82%, недельная - до 7,86%, а месячная осталась на уровне 8,25%. Одно из распространённых мнений в последние дни заключается в том, что нерезиденты начали активно выводить свои средства из российских активов. Однако коррекция индекса МосБиржи от своего максимума даже не составила 4%, а рубль смог отыграть более 1% у доллара за последние дни. ЦБ РФ также активно участвует в том, чтобы усилить позиции отечественной валюты. 15 февраля регулятор купил валюту в рамках бюджетного правила всего на 5,6 млрд рублей при запланированных 12,5 млрд рублей. Стоит также напомнить, что наиболее вероятным сценарием для ограничений по российскому долгу может быть запрет для американских резидентов покупать новые выпуски. Однако данное обстоятельство будет стимулировать вложения в рамках текущих размещений, пока это возможно", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.