Динамику рынка акций РФ могут скорректировать настроения на американских площадках - ИК "Велес Капитал"

"Российские фондовые индексы в первой половине сессии вышли в небольшой "минус" и держались между ключевыми краткосрочными поддержками (2450 для индекса МосБиржи и 1150 пунктов для индекса РТС) и сопротивлениями (2500 и 1200 пунктов) в ожидании новостей. Во второй половине дня динамику могут скорректировать настроения на американских площадках, но в целом важные для рынка РФ санкционные новости если и поступят, то уже после завершения сессии", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.