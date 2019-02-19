Ралли на рынке меди не продлится долго - Julius Baer

Промышленные металлы с начала года следуют за ростом цен на высокорисковые активы, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Медь не является исключением: ее котировки держались около 6 000 долл. США за тонну, но в последнее время также пошли вверх. По оценкам эксперта, такая динамика связана с улучшением настроений на фоне возрастающей вероятности торгового соглашения между США и Китаем, а также новых мер поддержки экономического роста в КНР.

"Мы с оптимизмом смотрим на перспективу завершения торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира, но считаем, что соглашение будет символичным: оно позволит снять напряжение в отношениях между сторонами, но не приведет к разрешению проблем, - полагает Карстен Менке. - До сих пор влияние торговых споров на рынок металлов было ограниченным и подписание сделки между Вашингтоном и Пекином не станет заметным драйвером роста цен. Основная причина слабого спроса на металлы заключается в замедлении роста китайского ВВП в результате процесса сокращения долговой нагрузки в экономике и перехода от инвестиционной к потребительской модели роста. По нашим оценкам, китайские власти в текущем году объявят о новых мерах поддержки деловой активности в стране. Тем не менее, в отличие от прошлых лет эти меры не окажут большого влияния на рынок металлов из-за ограниченной возможности наращивания долгов. До сих пор все стимулирующие программы были направлены на потребительский сектор и включали понижение налогов или стимулирование покупки потребительских товаров, в том числе автомобилей и бытовой техники. При этом розничные продажи не демонстрировали сильного роста".

Заметного ускорения спроса на медь, скорее всего, не произойдет, полагает эксперт Julius Baer , тогда как предложение будет оставаться на высоком уровне. Как следствие, нынешнее ралли цен на металл не станет долгим, уверен Карстен Менке: "Мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок".