Рынок акций РФ утром умеренно просел по индексам на сохраняющихся санкционных опасениях

Москва. 19 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно просел по индексам в отсутствие покупателей на сохраняющихся санкционных опасениях, а также на фоне забуксовавшей в росте нефти.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2467,85 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1174,56 пункта (-0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,8% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 66,18 рубля (-0,1 рубля).

Снизился рублевый курс акций "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%).

Подросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,1%).

В США в понедельник биржи не работали в связи с празднованием Дня президентов, в Азии во вторник динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite подросли на 0,1%), снижаются Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Японский рынок подрос на заявлениях главы центробанка Харухико Куроды о том, что Банку Японии придется рассмотреть дополнительное стимулирование в случае дальнейшего укрепления иены, которое оказывает давление на инфляцию и экономический подъем. Среди шагов, которые может сделать японский ЦБ - увеличение объема выкупа активов, а также меры по снижению доходности гособлигаций.

Акции японских автопроизводителей выросли на заявлениях министра экономики Японии Тосимитсу Монтеги о том, что местным компаниям не грозят новые пошлины со стороны США в период продолжения торговых переговоров между двумя странами.

Накануне стало известно, что Минторг США в выходные направил президенту Дональду Трампу доклад по итогам изучения целесообразности введения пошлин на ввозимые в страну автомобили и автокомпоненты по ставке 25% из соображений национальной безопасности. Однако содержание доклада и рекомендации Минторга в отношении пошлин пока неизвестны.

По словам Т.Монтеги, в сентябре прошлого года США и Япония договорились не предпринимать каких-либо мер, вызывающих возражений у любой из сторон, на период продолжения переговоров.

Нефть утром во вторник стабильна после роста накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,58 за баррель (+0,1% и +0,4% в понедельник), апрельская цена WTI - $56,42 за баррель (+0,8% к уровню пятницы).

Среди благоприятных для рынка факторов - сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информация о сокращении экспорта нефти Саудовской Аравией.

Согласно данным компании Kpler, отслеживающей движение грузовых судов, экспорт нефти из Саудовской Аравии в первой половине февраля был на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) меньше, чем годом ранее, и составил 6,2 млн б/с. Это ниже уровня в 6,9 млн б/с, обозначенного министром энергетики страны Халидом аль-Фалихом в качестве целевого показателя на март.

Торговые переговоры между США и Китаем возобновятся в Вашингтоне во вторник. Замглавы министерства сельского хозяйства США Стив Сенски сообщил накануне, что переговоры "набирают обороты".

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон во вторник слабо негативный и не дает повода "быкам" пойти в наступление. Вероятно, отечественный рынок акций попытается вновь протестировать уровень поддержки 2450 пунктов по индексу МосБиржи. В США возобновляется рабочая неделя, а это означает рост вероятности новых заявлений по поводу различных ограничительных мер для РФ. Утренний фон и возможные новости могут помешать рынку восстанавливаться, считает аналитик.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, индексы МосБиржи и РТС остаются ниже психологических уровней 2500 и 1200 пунктов и районов средних полос Боллинджера дневных графиков. Ближайшими важными поддержками для индикаторов выступают уровни 2450 и 1150 пунктов - при их пробитии стоит ожидать ускорения продаж. В целом индексы выглядят готовыми как к "бычьему", так и к "медвежьему" краткосрочному сценарию.

Покупатели пока предпочитают занимать выжидательную позицию в ожидании новостей по санкционной тематике и прогресса в торговых переговорах США и КНР. В краткосрочной перспективе "быки" на российских площадках все еще рискуют оказаться под шквалом распродаж в случае объявления о санкциях, считает эксперт.

Заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова также полагает, что российский фондовый рынок напуган вероятными санкциями Запада. Президент США Д.Трамп в социальной сети Twitter заявил о том, что переговоры США и Китая на прошлой неделе прошли успешно для Америки, которая весьма неплохо заработала на повышении пошлин на китайские товары. Вероятно, это расстроило Китай. Во вторник российский фондовый рынок остается под умеренным давлением продавцов, диапазон по индексу РТС остается в рамках 1100-1200 пунктов, по индексу МосБиржи - в рамках 2400-2500 пунктов.

Внешние факторы складываются в пользу роста цен на нефть, включая недавнюю аварию на нефтяном месторождении "Сафания-Хафджи" в Саудовской Аравии, приостановившем добычу нефти до марта, вновь возникшие перебои с поставками нефтепродуктов в Мексике, а также санкции США против венесуэльской нефтяной корпорации PDVSA. Колебания Brent во вторник останутся в рамках $65,5-66,3 за баррель, полагает аналитик.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов полагает, что в центре внимания инвесторов остаются торговые переговоры США и Китая, очередной раунд которых продолжится на уровне министров и заместителей 21-22 февраля в Вашингтоне. Не исключено, что в ближайшей перспективе фокус в торговых противостояниях сместится от КНР в сторону ЕС после того, как Д.Трамп получил доклад министерства торговли США об импорте автомобилей из Европы, что может обернуться заградительными пошлинами в размере 25%. У президента есть 90 дней для принятия окончательного решения. Сейчас мировой авторынок выглядит слабо: продажи автомобилей в Европе снижаются пятый месяц подряд, а в Китае в январе падение составило 17,7% (минимумы с 2012 года). О слабой динамике спроса рапортовали и автопроизводители США. Ограничения лишь добавят негатива к проблеме замедления темпов мирового экономического роста.

Позитивной новостью для мировых рынков может стать информация о возможном скором прекращении сокращения баланса ФРС США, с которым регулятор "окончательно определится на ближайших заседаниях". Это решение связано не с мерами по стимулированию экономики, а с сокращением резервов коммерческих банков на депозитах ФРС. Важна также структура активов, изменение баланса в пользу коротких бумаг позволит оперативно реагировать на внешние шоки.

Ключевой темой для российского рынка продолжает оставаться санкционная история. Министры иностранных дел ЕС в понедельник в ходе обсуждения пришли к консенсусу о необходимости санкций в адрес России из-за ситуации в Керченском проливе, но ограничились расширением санкционного списка физических лиц, включив в него еще 8 причастных к инциденту человек. Официально о санкциях будет объявлено позднее. Дополнительную информацию предоставил журналистам соавтор нового законопроекта по санкциям сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес, который заявил о том, что в проекте отсутствуют какие-либо ограничения на проект "Северный поток 2", а конгрессмены концентрируют свое внимание, прежде всего, на санкциях на внешний госдолг РФ.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что индекс МосБиржи вряд ли выйдет во вторник из диапазона 2450-2500 пунктов.

Накануне поводом для продаж стала ситуация вокруг Baring Vostok - арест главы фонда был негативно воспринят нерезидентами. Наиболее сильно падал Сбербанк (MOEX: SBER), что подтверждает предположение о том, что именно зарубежные игроки и "просадили" рынок. В случае пробития поддержки 204 рубля акции Сбербанка (-0,1%, до 204,03 рубля) могут продолжить движение в направлении 192 рублей, это вполне может спровоцировать рынок на продолжение снижения и тестирование поддержки 2450 пунктов по индексу МосБиржи.

Однако утром во вторник поводов для столь пессимистичного развития ситуации нет. Нефть Brent продолжает отрабатывать фигуру "перевернутая голова-плечи" с целью роста в район $70 за баррель, но техника не запрещает ей спуститься в район "плеча" на $64. Если это произойдет, то нефтяные контракты в этих ценах стоит докупать, считает А.Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-4,9%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-2,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+19,3%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+12% и +10,5% "префы"), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+7,6%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+7,3%), ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+4%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,116 млрд рублей (из них 2,489 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).