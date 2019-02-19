Валютная пара EUR/USD движется в обоснованном направлении - ГК "ФИНАМ"

"Во вторник, 19 февраля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах динамично проседает после небольшого укрепления днем ранее. Вчера евро сумел предпринять попытку отскока против американской валюты на фоне безыдейных и малоактивных торгов в связи с биржевым выходным в Соединенных Штатах. Сегодня, когда торги возвращаются в нормальный режим, валютная пара EUR/USD движется уже в обоснованном направлении – "подножку" евро и поддержку доллару оказывают тревожные настроения на биржевых площадках по поводу угрожающей риторики президента США Дональда Трампа в отношении Старого Света. От министерства торговли Трампу должен был поступить отчет о том, является ли импорт автомобилей и автозапчастей в США угрозой национальной безопасности, и в случае утвердительного ответа на этот вопрос со стороны чиновников у американской администрации появился бы повод для введения таможенных пошлин в размере 20-25% на импортные авто и комплектующие. Трамп уже продемонстрировал свой безапелляционный настрой по этой теме, заявив, что "любит карательные пошлины". Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер напомнил, что ранее президент США обещал ему не вводить повышенные таможенные пошлины на импорт европейских автомобилей в обозримой перспективе, добавив, что в случае невыполнения этого обещания ЕС введет ответные меры против Соединенных Штатов в сфере внешней торговли. Очевидно, что такой "обмен любезностями" действует на данном этапе против евро и в пользу доллара. Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики сегодня в США и еврозоне не ожидается. С технической точки зрения, на 4-часовом графике курс ранее пробил нисходящий канал и "впал" в фазу консолидации над уровнем поддержки 1,1255, и в краткосрочной перспективе допускается продолжение "бокового" движения", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.