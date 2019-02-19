Санкционная тема останется главенствующей на российском долговом рынке в ближайшее время - ИК "Велес Капитал"

"Санкционная тема останется главенствующей на российском долговом рынке в ближайшее время. Появление любой новой информации на этот счет существенно усиливает волатильность торгов, вызывая отток средств нерезидентов. В тоже время на первичном рынке корпоративных эмитентов угроза новых ограничений пока не ощущается. В настоящий момент сразу несколько заемщиков проводят маркетинг облигаций, которые будут предложены инвесторам уже в ближайшее время. Также Минфин сегодня назовет свой выбор лотов для первичного размещения на следующих аукционах. Относительно объема предложения, вероятнее всего, ведомство будет придерживаться стратегии, выбранной на прошлой неделе", - прогнозирует аналитик ИК "Велес Капитал" Ольга Николаева.

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