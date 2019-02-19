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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль вполне может протестировать отметку 66.00/USD - РФПИ
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19 февраля 2019 года 10:53
Рубль вполне может протестировать отметку 66.00/USD - РФПИ
"Рост рубля на 0.1% к USD в понедельник не был максимальным среди ЕМ валют. Торги проходили в очень узком диапазоне 66.10-66.30/USD. В отсутствие инвесторов из США объем торгов снизился до US$1.6 млрд. против средних с начала года US$2.4 млрд. Ни пятничные новости об аресте руководителей Baring Vostok, ни комментарии авторов нового американского законопроекта по дополнительным ограничениям против РФ не смогли вчера сильно повлиять на курс. Цены на нефть Brent уверенно закрепились выше отметки US$66/брл., что также играет немаловажную роль в части отношения к российскому риску. Сегодня можно ждать усиления активности на торгах, однако ближайшие перспективы рубля по-прежнему выглядят неплохо благодаря ожидаемой поддержке со стороны экспортных продаж и стабильному внешнему фону. В отсутствии headline risks рубль вполне может протестировать отметку 66.00/USD", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
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19 февраля 2019 года 17:44
Мы по-прежнему позитивно смотрим на российский рынок акций, средняя дивидендная доходность которого составит 7-8% в этом году - УК "Райффайзен Капитал"
Российский фондовый рынок к середине февраля растерял больше половины накопленной в январе доходности. За прошлую неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,5% и продолжает терять позиции. К сегодняшнему дню рублевый индикатор опустился к отметке 2452 пунктов, что всего на 3,5% выше уровня начала... читать дальше
.19 февраля 2019 года 17:20
Закрепление биткоина выше $4000 может создать новый импульс оптимизма для инвесторов криптовалютного рынка - FxPro
Вторые выходные подряд крипто-сообщество испытывает давно забытое чувство надежды на возвращение роста цифровых валют. За последние сутки Bitcoin (BTC) прибавляет более 5% и торгуется около $3950. Преодоление и закрепление выше $4000, по мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, может... читать дальше
.19 февраля 2019 года 16:47
"Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможность снижения американского рынка в пределах 0,3%. Основные надежды рынка в последние дни были связаны с прогрессом на переговорах США и КНР по торговым вопросам. Во вторник стороны продолжат договариваться, но у инвесторов нет убеждённости в... читать дальше
.19 февраля 2019 года 16:21
"Рубль вновь пытался укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4400 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,82%, недельная - до 7,86%, а месячная осталась на уровне 8,25%. Одно из распространённых мнений в последние дни заключается в том, что нерезиденты начали... читать дальше
.19 февраля 2019 года 16:06
Москва. 19 февраля. Доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" во вторник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине более заметными темпами, чем в первой половине дня, на фоне позитивной динамики большинства валют emerging markets. читать дальше
.19 февраля 2019 года 16:02
"Цены на нефть в начале недели стабилизируются на уровнях выше $66. Поддержка котировок формируется как со стороны геополитики, так и фундаментальными факторами. Полагаем, что ралли нефтяного рынка, начатое еще на прошлой неделе, стало проявлением запоздалой реакции рынка на набор позитивных... читать дальше
.19 февраля 2019 года 15:39
оссийские биржевые индексы сегодня "сползают" вниз в связке с остальным миром. Удар по Baring Vostok явно подпортил инвестиционный климат в РФ, поэтому отток капитала из российских активов может продолжиться, а новых денег в ближайшие недели ждать не стоит. В первой половине дня рублёвый индекс... читать дальше
.19 февраля 2019 года 15:20
Динамику рынка акций РФ могут скорректировать настроения на американских площадках - ИК "Велес Капитал"
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии вышли в небольшой "минус" и держались между ключевыми краткосрочными поддержками (2450 для индекса МосБиржи и 1150 пунктов для индекса РТС) и сопротивлениями (2500 и 1200 пунктов) в ожидании новостей. Во второй половине дня динамику могут... читать дальше
.19 февраля 2019 года 14:53
один из крупнейших и динамично развивающихся отечественных агропромышленных холдингов. Включает в себя сахарный, мясной (производство свинины), масложировой и аграрный дивизионы, напоминают эксперты компании "Открытие Брокер". Цены на ключевом для компании сахарном рынке в период с середины 2016-го... читать дальше
.19 февраля 2019 года 14:21
Промышленные металлы с начала года следуют за ростом цен на высокорисковые активы, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Медь не является исключением: ее котировки держались около 6 000 долл. США за тонну, но в последнее время также пошли вверх. По оценкам эксперта,... читать дальше
.19 февраля 2019 года 13:50
Возобновление санкционной риторики быстро вернет американскую валюту на отметку в 67 руб. и выше - ИК "Велес Капитал"
"Если на внутреннем рынке ключевым фактором влияния остается санкционная тематика, то основное внимание инвесторов на площадках EM по-прежнему сфокусировано на торговых переговорах между США и Китаем, указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. -... читать дальше
.19 февраля 2019 года 13:04
Мы не ожидаем существенной волатильности в рубле до появления конкретики по санкциям - Банк "Санкт-Петербург"
"Российская валюта торговалась вчера без выраженной динамики, сегодня консолидировалась в районе 66,2 руб./$. В конце этой недели рубль может получить поддержку благодаря налоговому периоду – 25 февраля уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы (по нашим оценкам, налоговые платежи составят 750 млрд руб.), а... читать дальше
.19 февраля 2019 года 12:28
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,83 рубля до 0,70 рубля за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка. Между тем рекомендация для этих бумаг аналитиками была повышена с "держать"... читать дальше
.19 февраля 2019 года 12:15
"Во вторник, 19 февраля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах динамично проседает после небольшого укрепления днем ранее. Вчера евро сумел предпринять попытку отскока против американской валюты на фоне безыдейных и малоактивных торгов в связи с биржевым выходным в... читать дальше
.19 февраля 2019 года 11:58
Москва. 19 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно просел по индексам в отсутствие покупателей на сохраняющихся санкционных опасениях, а также на фоне забуксовавшей в росте нефти. читать дальше
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