Рубль вполне может протестировать отметку 66.00/USD - РФПИ

"Рост рубля на 0.1% к USD в понедельник не был максимальным среди ЕМ валют. Торги проходили в очень узком диапазоне 66.10-66.30/USD. В отсутствие инвесторов из США объем торгов снизился до US$1.6 млрд. против средних с начала года US$2.4 млрд. Ни пятничные новости об аресте руководителей Baring Vostok, ни комментарии авторов нового американского законопроекта по дополнительным ограничениям против РФ не смогли вчера сильно повлиять на курс. Цены на нефть Brent уверенно закрепились выше отметки US$66/брл., что также играет немаловажную роль в части отношения к российскому риску. Сегодня можно ждать усиления активности на торгах, однако ближайшие перспективы рубля по-прежнему выглядят неплохо благодаря ожидаемой поддержке со стороны экспортных продаж и стабильному внешнему фону. В отсутствии headline risks рубль вполне может протестировать отметку 66.00/USD", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.