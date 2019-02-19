Утренние прогнозы: рынок акций начнет день в "боковике"

Внешний фон на утро вторника, по мнению аналитиков, слабо негативный. Рынок акций в начале торгов останется в "боковике", двигаясь "с оглядкой" на нефтяные котировки.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Первый день новой недели неожиданно начался с распродаж. Лишь после того, как индекс МосБиржи спустился близко к зоне поддержки 2445-2455 пунктов, начались не очень уверенные покупки, причем хорошо покупали лишь "Лукойл", отыгрывая программу выкупа акций и высокие цены на нефть. Похоже, что поводом для продаж стала ситуация вокруг Baring Vostok - арест главы фонда был негативно воспринят нерезидентами. Наиболее сильно падал "Сбербанк", что подтверждает предположение о том, что именно зарубежные игроки и просадили рынок. Сбер закрылся вчера на поддержке 204 руб., пробитие которой откроет дорогу в сторону 192 руб. и вполне может спровоцировать рынок на продолжение снижения и тестирование поддержки 2450 пунктов по индексу МосБиржи. Однако с утра поводов для столь пессимистичного развития ситуации нет: фьючерсы на американские индексы торгуются около нуля, правда, немного снижается нефть, но это вполне естественно после сильного роста. Пока все говорит в пользу того, что рынок акций сегодня откроется вблизи вчерашнего закрытия, а дальше динамика торгов будет определяться движением американских фьючерсов и уровнем напуганности нерезидентов из-за ситуации вокруг Baring Vostok".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Рынки Азии торговались в "минусе", сырьевые валюты слабели, а нефть дешевела. Вероятно, что в начале дня отечественный рынок попытается вновь протестировать уровень поддержки 2450 пунктов по индексу МосБиржи. В США возобновляется рабочая неделя, а это означает рост вероятности новых заявлений по поводу различных ограничительных мер для РФ. Утренний фон и возможные новости могут помешать рынку восстанавливаться".

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Сегодня индекс МосБиржи, на наш взгляд, способен предпринять попытку преодолеть негативный тренд, вызванный излишне эмоциональной реакцией на санкции США и ЕС, и в среднесрочной перспективе для индекса МосБиржи ближайшей целью является возвращение к отметке в 2500 пунктов".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка во вторник складывается, на наш взгляд, слабо негативная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы тяготеют к снижению, на рынке энергоносителей зафиксирована приостановка начатого накануне роста. Заявления Китая в защиту компании Huawei сигнализируют, по нашему мнению, о существующих серьезных противоречиях во взглядах на урегулирования торговых споров между США и Китаем. Дополнительным сдерживающим моментом, препятствующим росту российских индексов, остается высокая вероятность введения США нового пакета санкций в ближайшее время".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0,2-0,3%, недалеко от отметки 2470 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2460, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2490, 2500 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона. Во второй половине дня локальный рынок акций будет двигаться "с оглядкой" на нефтяные котировки. Публикация ряда значимых макроэкономических показателей в ЕС традиционно не окажет существенного влияния на динамику российских индексов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС, однако данные технического анализа оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз после ложного пробоя вверх уровня 1200 пунктов. Внимание участников рынка на мировых фондовых площадках в ближайшие дни, по всей вероятности, будет сосредоточено на переговорах между США и КНР по вопросам торговли - сторонам необходимо прийти к соглашению до 1 марта (либо перенести срок вступления в силу новых пошлин). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим выше уровня 66 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается ".