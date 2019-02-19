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19 февраля 2019 года 09:57

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 19 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Японский рынок слегка подрос на заявлениях главы центробанка Харухико Куроды о том, что Банку Японии придется рассмотреть дополнительное стимулирование в случае дальнейшего укрепления иены, которое оказывает давление на инфляцию и экономический подъем. Среди шагов, которые может сделать японский ЦБ - увеличение объема выкупа активов, а также меры по снижению доходности гособлигаций. В итоге японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,17%.

В центре внимания остаются торговые переговоры США и Китая, которые возобновятся в Вашингтоне во вторник. Замглавы министерства сельского хозяйства США Стив Сенски сообщил накануне, что переговоры "набирают обороты". Китайский рынок падает во вторник в связи с сигналами его перегрева, несмотря на попытки местных СМИ поддержать настрой трейдеров. Индекс Shanghai Composite теряет в ходе торгов 0,3%, Shenzhen Composite - 0,4%. Гонконгский Hang Seng теряет в ходе торгов 0,2%, южнокорейский KOSPI - также 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%. Центробанк страны подтвердил растущую обеспокоенность ситуацией в потребительском секторе, прогнозы для которого ухудшаются, обосновав, таким образом, свое намерение сохранять нейтральную кредитно-денежную политику, не прибегая к ее ужесточению.

В свою очередь Brent дешевеет на торгах во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник из-за праздника (День президентов), дорожает. Среди благоприятных для рынка факторов - сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информация о сокращении экспорта нефти Саудовской Аравией. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $66,47 за баррель, что на 0,05% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на 0,38% - до $66,5 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,61% - до $56,32 за баррель.

Согласно данным компании Kpler, отслеживающей движение грузовых судов, экспорт нефти из Саудовской Аравии в первой половине февраля был на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) меньше, чем годом ранее, и составил 6,2 млн б/с. Это ниже уровня в 6,9 млн б/с, обозначенного министром энергетики страны Халидом аль-Фалихом в качестве целевого показателя на март.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла в понедельник в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню, все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,111 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,442 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 февраля вырос на 0,14% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,3 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (16-18 февраля) 0,2%, поднявшись до 581,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,65%), "РЖД-001P-01R" (+0,6%) и "Транснефть-001P-05" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001-04R" (-0,2%), "Сбербанк-001-06R" (-0,16%) и "Сбербанк БО-18" (-0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ЗАО "Лизинговая компания "Роделен" полностью разместило облигации серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Размещение выпуска началось 26 ноября 2018 года. В сообщении компании отмечается, что 36,615 тыс. облигаций было размещено по цене 1 тыс. рублей, 80,512 тыс. облигаций по цене 972,2 рубля и 82,873 тыс. облигаций по цене 944,4 рубля. Срок обращения выпуска - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата 36 ежемесячных купонов. Ставка купона установлена в размере 12,5% годовых на весь срок обращения облигаций. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

ООО "Правоурмийское" 27 февраля начнет размещение десятилетних облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей. Бумаги будут размещаться по открытой подписке, дата погашения выпуска - 31 марта 2028 года. ООО "Правоурмийское" приняло решение 26 февраля приобрести по соглашению с владельцами классических облигаций 1-й серии ценные бумаги этого выпуска объемом до 3 млн ценных бумаг. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 19 по 25 февраля. Выкуп пройдет по цене 100% от номинала. Компания разместила 7-летние облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей в декабре 2012 года. Ставка купона до погашения установлена в размере 9% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Дата погашения займа - 26 декабря 2019 года. На данный момент это единственный выпуск в обращении облигаций компании.

ВЭБ установил ставку 15-20-го купонов облигаций 21-й серии в размере 8,82% годовых. Банк разместил 20-летние облигации 21-й серии объемом 15 млрд рублей в марте 2012 года. Бумаги имеют 40 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10% годовых.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) установило ставку 18-19-го купонов облигаций 13-14-й серий в размере 11,875% годовых. Компания разместила данные выпуски общим объемом 10 млрд рублей в сентябре 2010 года, в 2015 году выпуски были реструктурированы. В соответствии с условиями реструктуризации сокращен срок обращения бондов с 3640 дней до 3458 дней, а также добавлено амортизационное погашение бумаг в даты окончания 13-19-го купонных периодов. В рамках согласованной оферты в период с 28 сентября 2015 года по 30 августа 2016 года "Мечел" приобрел 3 млн 631,098 тыс. облигаций 13-й серии и 3 млн 523,262 тыс. облигаций 14-й серии. Процентная ставка 12-19-го купонов рассчитывается как среднее арифметическое между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 4 процентных пункта и фиксированным купоном на каждый год. Фиксированный купон для 12-13-го купонов составляет 15%, 14-15-го купонов - 14%, 16-17-го - 13%, 18-19-го купонов - 12% годовых.

АО "ИнфоВотч" установило ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 в размере 14% годовых. Бумаги объемом 400 млн рублей компания разместила в марте 2018 года на два года. Ставка 1-го купона установлена в размере 14,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Бумаги имеют квартальные купоны. Облигации размещены в рамках программы облигаций объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет. Сама программа рассчитана также на 15 лет.


Опубликовано: /Финмаркет/
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