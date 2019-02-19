Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Brent дешевеет во вторник, WTI дорожает.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах во вторник.

Японский рынок растет на заявлениях главы Центробанка Харухико Куроды о том, что Банку Японии придется рассмотреть дополнительное стимулирование в случае дальнейшего укрепления иены, которое оказывает давление на инфляцию и экономический подъем. Среди шагов, которые может сделать японский ЦБ - увеличение объема выкупа активов, а также меры по снижению доходности гособлигаций.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 0,2%, более широкий индикатор Topix - также 0,2%.

Акции японских автопроизводителей дорожают благодаря заявлению министра экономики Японии Тосимитсу Монтеги о том, что местным компаниям не грозят новые пошлины со стороны США в период продолжения торговых переговоров между двумя странами.

Накануне стало известно, что Минторг США в выходные направил президенту Дональду Трампу доклад по итогам изучения целесообразности введения пошлин на ввозимые в страну автомобили и автокомпоненты по ставке 25% из соображений национальной безопасности. Однако содержание доклада и рекомендации Минторга в отношении пошлин пока неизвестны.

По словам Т.Монтеги, в сентябре прошлого года США и Япония договорились не предпринимать каких-либо мер, вызывающих возражений у любой из сторон, на период продолжения переговоров.

Акции Toyota во вторник подорожали на 0,6%, Honda - на 0,4%, Nissan - менее чем на 0,1%.

В центре внимания остаются торговые переговоры США и Китая, которые возобновятся в Вашингтоне во вторник. Замглавы министерства сельского хозяйства США Стив Сенски сообщил накануне, что переговоры "набирают обороты".

Китайский рынок падает во вторник в связи с сигналами его перегрева, несмотря на попытки местных СМИ поддержать настрой трейдеров.

Индекс Shanghai Composite теряет в ходе торгов 0,3%, Shenzhen Composite - 0,4%.

Китайское издание China Securities Journal опубликовало на главной странице во вторник статью, в которой рассказывается о "бычьем" тренде на финансовых рынках КНР, сообщает агентство Bloomberg. Другое издание - Shanghai Securities News - сообщает об оптимистичной оценке китайского рынка акций страховщиками.

Фондовый рынок КНР, динамика которого была одной из наихудших в 2018 году, увеличил капитализацию более чем на $882 млрд с момента падения до минимума этого года, что многие инвесторы считают чрезмерным.

Гонконгский Hang Seng теряет в ходе торгов 0,2%, южнокорейский KOSPI - также 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%. Центробанк страны подтвердил растущую обеспокоенность ситуацией в потребительском секторе, прогнозы для которого ухудшаются, обосновав, таким образом, свое намерение сохранять нейтральную кредитно-денежную политику, не прибегая к ее ужесточению.

Brent дешевеет на торгах во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии, тогда как WTI, торги которой не проводились в понедельник из-за праздника (День президентов), дорожает.

Среди благоприятных для рынка факторов - сигналы продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также информация о сокращении экспорта нефти Саудовской Аравией.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 мск составляет $66,21 за баррель, что на $0,29 (0,44%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,25 (0,38%) - до $66,5 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,17 (0,31%) - до $55,76 за баррель.

Согласно данным компании Kpler, отслеживающей движение грузовых судов, экспорт нефти из Саудовской Аравии в первой половине февраля был на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) меньше, чем годом ранее, и составил 6,2 млн б/с. Это ниже уровня в 6,9 млн б/с, обозначенного министром энергетики страны Халидом аль-Фалихом в качестве целевого показателя на март.

"Поддержку нефтяному рынку оказывают сигналы снижения поставок, однако ключевым фактором станет исход переговоров Вашингтона и Пекина, который определит потенциальный уровень спроса на нефть", - цитирует агентство аналитика NH Investment & Securities в Сеуле Хон Сунгки.

Торговые переговоры между США и Китаем возобновятся в Вашингтоне во вторник. Замглавы министерства сельского хозяйства США Стив Сенски сообщил накануне, что переговоры "набирают обороты".