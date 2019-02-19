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Главная / Мнения аналитиков / Индекс МосБиржи способен предпринять попытку преодолеть негативный тренд - Промсвязьбанк
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19 февраля 2019 года 09:38
Индекс МосБиржи способен предпринять попытку преодолеть негативный тренд - Промсвязьбанк
"Сегодня индекс МосБиржи, на наш взгляд, способен предпринять попытку преодолеть негативный тренд, вызванный излишне эмоциональной реакцией на санкции США и ЕС, и в среднесрочной перспективе для индекса МосБиржи ближайшей целью является возвращение к отметке в 2500 пунктов", - полагает специалист Промсвязьбанка Роман Антонов.
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19 февраля 2019 года 17:44
Мы по-прежнему позитивно смотрим на российский рынок акций, средняя дивидендная доходность которого составит 7-8% в этом году - УК "Райффайзен Капитал"
Российский фондовый рынок к середине февраля растерял больше половины накопленной в январе доходности. За прошлую неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,5% и продолжает терять позиции. К сегодняшнему дню рублевый индикатор опустился к отметке 2452 пунктов, что всего на 3,5% выше уровня начала... читать дальше
.19 февраля 2019 года 17:20
Закрепление биткоина выше $4000 может создать новый импульс оптимизма для инвесторов криптовалютного рынка - FxPro
Вторые выходные подряд крипто-сообщество испытывает давно забытое чувство надежды на возвращение роста цифровых валют. За последние сутки Bitcoin (BTC) прибавляет более 5% и торгуется около $3950. Преодоление и закрепление выше $4000, по мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, может... читать дальше
.19 февраля 2019 года 16:47
"Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможность снижения американского рынка в пределах 0,3%. Основные надежды рынка в последние дни были связаны с прогрессом на переговорах США и КНР по торговым вопросам. Во вторник стороны продолжат договариваться, но у инвесторов нет убеждённости в... читать дальше
.19 февраля 2019 года 16:21
"Рубль вновь пытался укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4400 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,82%, недельная - до 7,86%, а месячная осталась на уровне 8,25%. Одно из распространённых мнений в последние дни заключается в том, что нерезиденты начали... читать дальше
.19 февраля 2019 года 16:06
Москва. 19 февраля. Доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" во вторник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине более заметными темпами, чем в первой половине дня, на фоне позитивной динамики большинства валют emerging markets. читать дальше
.19 февраля 2019 года 16:02
"Цены на нефть в начале недели стабилизируются на уровнях выше $66. Поддержка котировок формируется как со стороны геополитики, так и фундаментальными факторами. Полагаем, что ралли нефтяного рынка, начатое еще на прошлой неделе, стало проявлением запоздалой реакции рынка на набор позитивных... читать дальше
.19 февраля 2019 года 15:39
оссийские биржевые индексы сегодня "сползают" вниз в связке с остальным миром. Удар по Baring Vostok явно подпортил инвестиционный климат в РФ, поэтому отток капитала из российских активов может продолжиться, а новых денег в ближайшие недели ждать не стоит. В первой половине дня рублёвый индекс... читать дальше
.19 февраля 2019 года 15:20
Динамику рынка акций РФ могут скорректировать настроения на американских площадках - ИК "Велес Капитал"
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии вышли в небольшой "минус" и держались между ключевыми краткосрочными поддержками (2450 для индекса МосБиржи и 1150 пунктов для индекса РТС) и сопротивлениями (2500 и 1200 пунктов) в ожидании новостей. Во второй половине дня динамику могут... читать дальше
.19 февраля 2019 года 14:53
один из крупнейших и динамично развивающихся отечественных агропромышленных холдингов. Включает в себя сахарный, мясной (производство свинины), масложировой и аграрный дивизионы, напоминают эксперты компании "Открытие Брокер". Цены на ключевом для компании сахарном рынке в период с середины 2016-го... читать дальше
.19 февраля 2019 года 14:21
Промышленные металлы с начала года следуют за ростом цен на высокорисковые активы, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Медь не является исключением: ее котировки держались около 6 000 долл. США за тонну, но в последнее время также пошли вверх. По оценкам эксперта,... читать дальше
.19 февраля 2019 года 13:50
Возобновление санкционной риторики быстро вернет американскую валюту на отметку в 67 руб. и выше - ИК "Велес Капитал"
"Если на внутреннем рынке ключевым фактором влияния остается санкционная тематика, то основное внимание инвесторов на площадках EM по-прежнему сфокусировано на торговых переговорах между США и Китаем, указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. -... читать дальше
.19 февраля 2019 года 13:04
Мы не ожидаем существенной волатильности в рубле до появления конкретики по санкциям - Банк "Санкт-Петербург"
"Российская валюта торговалась вчера без выраженной динамики, сегодня консолидировалась в районе 66,2 руб./$. В конце этой недели рубль может получить поддержку благодаря налоговому периоду – 25 февраля уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы (по нашим оценкам, налоговые платежи составят 750 млрд руб.), а... читать дальше
.19 февраля 2019 года 12:28
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,83 рубля до 0,70 рубля за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка. Между тем рекомендация для этих бумаг аналитиками была повышена с "держать"... читать дальше
.19 февраля 2019 года 12:15
"Во вторник, 19 февраля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах динамично проседает после небольшого укрепления днем ранее. Вчера евро сумел предпринять попытку отскока против американской валюты на фоне безыдейных и малоактивных торгов в связи с биржевым выходным в... читать дальше
.19 февраля 2019 года 11:58
Москва. 19 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно просел по индексам в отсутствие покупателей на сохраняющихся санкционных опасениях, а также на фоне забуксовавшей в росте нефти. читать дальше
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