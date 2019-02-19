После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0,2-0,3%, недалеко от отметки 2470 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2460, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2490, 2500 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние "бокового" движения. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона. Во второй половине дня локальный рынок акций будет двигаться "с оглядкой" на нефтяные котировки. Публикация ряда значимых макроэкономических показателей в ЕС традиционно не окажет существенного влияния на динамику российских индексов", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.