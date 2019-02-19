В краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС - ИФ "Олма"

"В краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС, однако данные технического анализа оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз после ложного пробоя вверх уровня 1200 пунктов. Внимание участников рынка на мировых фондовых площадках в ближайшие дни, по всей вероятности, будет сосредоточено на переговорах между США и КНР по вопросам торговли - сторонам необходимо прийти к соглашению до 1 марта (либо перенести срок вступления в силу новых пошлин). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим выше уровня 66 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается", - считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.