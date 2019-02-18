Рубль продолжает укрепляться к доллару и развернулся вверх к евро вечером в понедельник

Москва. 18 февраля. Доллар США дешевеет, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль немного ускорил рост к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и снижения курса американской валюты на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 66,24 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 11,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,88 руб./EUR1, опустившись на 8,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 10,26 копейки - до 70,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к бивалютной корзине на вечерних торгах понедельника на фоне снижения доллара к большинству мировых валют на глобальном рынке и дорожающей нефти. Позитивное влияние на рубль также начинают оказывать предстоящие через несколько дней основные налоговые выплаты февраля. При этом активность участников рынка снижена в связи с выходным днем в США из-за празднования Дня президентов.

Участники рынка не особо отреагировали на заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини о том, что решение о новых санкциях Европейского союза против России может быть принято в ближайшие две недели. "Да, единогласное решение может быть принято в ближайшую пару недель", - сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли дополнительные санкции против РФ.

В конце прошлой недели агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что в ЕС согласовали ограничительные меры против восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе. По его данным, вопрос согласован на уровне технических специалистов. Вместе с тем, по данным источника, российских компаний в санкционном списке нет.

Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в ходе торгов в понедельник благодаря снижению курса доллара США к основным мировым валютам. Индекс WSJ Dollar Index, оценивающий динамику доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,1%. Ослабление доллара является позитивным фактором для сырьевых рынков, включая рынок нефти.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,36% - до $66,49 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,66% - до $56,35 за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать заявления президента США Дональда Трампа о достижении существенного прогресса в торговых переговорах с КНР. В пятницу председатель КНР Си Цзиньпин также заявил о позитивных подвижках в переговорах. Переговоры между двумя государствами продолжатся на этой неделе в Вашингтоне.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-Инвестиции" (MOEX: INGS) Евгений Воробьев, в понедельник активность участников на валютном рынке снижена из-за того, что биржи США закрыты по случаю праздника. "В целом основные факторы, влияющие на рубль, можно назвать среднесрочными. Наметился прогресс в ходе переговоров США и Китая по торговым вопросам - любой позитив по этой теме повышает привлекательность активов развивающихся стран, в том числе и российской валюты. Оказывает поддержку рублю и нефть, котировки которой находятся выше $66 за баррель Brent", - отметил Е.Воробьев.

По мнению эксперта, в ходе наступившей недели на рубль могут повлиять результаты размещения ОФЗ в среду протоколы январского заседания ФРС США, публикация которых состоится в этот же день. "На своем прошлом заседании регулятор дал понять рынку, что не будет спешить с увеличением ставки. Дополнительные детали по этой теме могут привести к умеренному снижению индекса доллара на мировом рынке. Кроме того, в пятницу умеренную поддержку рублю начнет отказывать запланированная на понедельник следующей недели выплата налогов в России", - полагает Е.Воробьев.

"Санкционная риторика пока не получила своего продолжения, что позволило рублю продолжить восстанавливать позиции, утраченные с середины прошлой недели. К окончанию рабочего дня в понедельник рубль одним из немногих на развивающихся рынках торговался в плюсе к доллару. Переварив очередную порцию санкционного негатива, инвесторы вспомнили о растущих котировках нефти, что и оказывало основную поддержку рублю. Тем не менее, возобновление санкционной риторики может быстро вернуть американскую валюту выше 67 руб./$1. В целом на развивающихся рынках инвесторы продолжат следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем. Кроме того, в среду рынок ждет публикация протокола FOMC с последнего заседания ФРС в конце января, который может укрепить уверенность инвесторов в смягчении позиции американского регулятора и усилить локальное давление на доллар", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 февраля на 45,74 копейки, до 66,247 руб./$1, и уменьшил курс евро на 34,37 копейки, до 74,9055 руб./EUR1.

Торги контрактом по доллару расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в понедельник из-за праздничного выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 43,43 копейки по отношению к пятнице и составил 66,2227 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 566,933 млн, полностью пришедшихся на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился по отношению к пятнице на 24,5 копейки, до 74,9048 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 20,89 копейки и составил 74,9271 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR419,857 млн, из которых EUR174,165 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR245,692 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного снизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,79% и 7,84% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках 8,25%, 8,62% и 8,68% годовых соответственно.