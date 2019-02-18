Рынок акций РФ начал неделю со снижения из-за санкционных рисков и на фоне укрепления рубля

Москва. 18 февраля. Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов из-за санкционных заявлений Евросоюза и опасений ухудшения инвестклимата в России после задержания основателя инвесткомпании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви; индекс МосБиржи понес наибольшие потери из-за укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи опустился до 2472,41 пункта (-0,7%), индекс РТС - до 1177,04 пункта (-0,04%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,5%.

Доллар подешевел до 66,19 рубля (-0,17 рубля).

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в понедельник, что решение о новых санкциях Европейского союза против России может быть принято в ближайшие две недели. "Да, единогласное решение может быть принято в ближайшую пару недель", - сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли дополнительные санкции против РФ.

В конце прошлой недели агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что в ЕС согласовали ограничительные меры против восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе. По его данным, вопрос согласован на уровне технических специалистов. Вместе с тем, по данным источника, российских компаний в санкционном списке нет.

Кроме того, в минувшую пятницу основатель крупной инвесткомпании Baring Vostok, гражданин США М.Калви и еще три сотрудника инвесткомпании были задержаны по делу, связанному с конфликтом вокруг банка "Восточный". Следствие подозревает задержанных по делу о мошенничестве в хищении более 2,5 млрд рублей, Басманный суд Москвы по ходатайству защиты продлил срок задержания на 72 часа. М.Калви отрицает причастность к хищению этой суммы у банка "Восточный" и считает, что причиной его уголовного преследования стал корпоративный конфликт.

В Кремле заявили, что американский инвестор М.Калви не может считаться виновным в совершении какого-либо преступления до решения суда, и выразили надежду, что все это не скажется негативно на инвестклимате в РФ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, состояние отношений РФ-США никак не влияет на деятельность зарубежных инвесторов в России.

Снизился рублевый курс акций "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%).

В США в пятницу индексы выросли на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая, которые хотя и завершились в пятницу без согласования условий дальнейшего сотрудничества, однако обе стороны отметили, что несколько приблизились к соглашению.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о достижении сторонами прогресса по ряду важных вопросов, сообщило китайское госинформагентство "Синьхуа". "На следующей неделе переговоры продолжатся в Вашингтоне. Я надеюсь, работа по-прежнему будет плодотворной, и мы подойдем к достижению взаимовыгодного соглашения", - сказал Си Цзиньпин.

Поддержку фондовому рынку также оказало заявление члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард о том, что Федрезерву следует завершить процесс сокращения объема активов на балансе в 2019 году.

В центре внимания инвесторов остается политическая ситуация в США: американский президент Дональд Трамп в пятницу объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, чтобы высвободить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 2,7%), поскольку участники рынка положительно восприняли заявления США и Китая о некотором прогрессе на торговых переговорах в Пекине и теперь ждут их продолжения в Вашингтоне на этой неделе.

В Европе в понедельник отмечалась стагнация (FTSE просел на 0,1%, DAX вырос на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на месте).

Нефть после локальной дневной коррекции возобновила к вечеру рост в ожидании продолжения торговых переговоров США и Китая в Вашингтоне в понедельник, хотя рынки США будут закрыты в связи с государственным праздником. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,49 за баррель (+0,4% и +2,6% в пятницу), мартовская цена WTI - $56,42 за баррель (+0,8% и +2,2% в пятницу).

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, на глобальных рынках акций ралли было обусловлено признаками существенного прогресса в американо-китайских торговых переговорах, также подросла нефть, так как участники сделки ОПЕК+ выполняют договоренности о сокращении добычи, что ослабляет опасения относительно избытка предложения на нефтяном рынке. Главной новостью минувшей пятницы стал арест основателя фонда Baring Vostok М.Калви, что оказало давление на акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (бумаги снижаются в понедельник на 2,3% - прим. ИФ), хотя фонд Baring Vostok вышел из капитала компании еще в 2016 году, отмечают эксперты.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, в минувшую субботу Евросоюз объявил санкции в отношении России, поводом чему стал арест украинских кораблей в российских территориальных водах. Эти санкции коснутся лишь отдельных физических лиц и не затронут экономику, однако новые заявления ЕС могут привести к обострению отношений с Россией.

Долгосрочным фундаментальным негативом является и очередной виток ухудшения делового климата в стране в связи с арестом топ-менеджеров инвестиционной компании Baring Vostok. На Западе эти действия будут интерпретированы как вмешательство государства и его силовых структур в конфликт между двумя крупнейшими собственниками банка "Восточный", полагает аналитик.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, учитывая сохраняющуюся санкционную неопределенность, российский рынок акций будет и дальше оставаться уязвимым для любых негативных сигналов извне. Однако рост рублевой стоимости нефти, произошедший в последние недели, создает некоторую поддержку российским акциям, ограничивая потенциал их возможного падения.

По мнению аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, попытки роста рынка акций РФ вслед за Азией не увенчались успехом - азиатский оптимизм натолкнулся на европейские опасения по поводу будущих американских тарифов на поставки автомобилей. Минторг США мог рекомендовать администрации Д.Трампа повысить тарифы автомобильного импорта до 25%, что способно привести к падению германских поставок на 50%. В этом случае резко повысятся риски ответных действий со стороны Евросоюза, что в итоге будет негативом для международной торговли. В значительной степени эти новости затрагивают российские компании, которые поставляют материалы для европейской автомобильной индустрии. Соответственно, распродажи коснулись не только сталеваров, но и вполне устойчивых бумаг ГМК "Норникель" (MOEX: GMKN).

В пятницу агентство Fitch сохранило инвестиционный рейтинг РФ с "позитивным" прогнозом, однако инвесторам этого оказалось мало, поскольку ожидания новых ограничений со стороны США все еще наполнены неопределенностью. Благодаря этому под давлением вновь оказались бумаги банковского сектора, "Газпрома" и "Роснефти".

В СМИ продолжают разбирать возможные последствия принятия поправок в энергетическую доктрину ЕС, которые могут ограничить возможности поставок "Газпрома" по "Северному потоку 2" объемом в 50%. Впрочем, еще на прошлой неделе озвучивалось, что Германия смогла добиться исключений по данному проекту, ограничив предоставление мощности сторонним производителям на уровне 10%. В любом случае настроения российских инвесторов пока далеки от позитивных, индекс МосБиржи вновь стремится к тестированию поддержки 2450 пунктов при достаточно высокой активности, отмечает аналитик.

Рубль оказался достаточно устойчивым, поскольку вероятность тотального запрета на владение нерезидентами отечественными долговыми обязательствами рынок оценивает весьма низко. Возможный запрет американцам владеть будущими выпусками рынок сможет переварить. Более того, перед принятием подобного решения можно ожидать более высокого спроса, что приведет к снижению доходностей.

На рынке акций РФ уровень поддержки 2450 пунктов по индексу МосБиржи пока удерживается, а значит, торговля проходит в консолидационном режиме. Рынок закладывает в риски вероятный откат еще на 70-90 пунктов вниз, что является далеко не самым плохим сценарием в случае реализации планов новых ограничений для РФ, считает А.Кочетков.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что ближайшими важными поддержками для индикаторов МосБиржи и РТС выступают уровни 2450 и 1150 пунктов - при их пробитии стоит ожидать ускорения продаж. Однако с технической точки зрения у обоих индексов также все еще остаются шансы на возвращение к росту.

С фундаментальной точки зрения ситуация для российского рынка остается опасной. Во вторник в США завершаются выходные, а значит, могут поступить новости о санкциях. От того, насколько жесткими окажутся ограничивающие меры, будут зависеть настроения на рынке РФ на этой неделе. В конце прошлой пятидневки настрой немного улучшился в связи с некоторым смягчением риторики.

Как отмечает эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский, в понедельник американский рынок закрыт из-за празднования Дня президентов, поэтому у рубля в отсутствие заокеанского геополитического "белого шума" появился шанс укрепиться, как того требует неожиданное массовое прозрение, что "жареные новости" относительно каких-то новых драконовских санкций против России могут оказаться "фейком".

Нефть сохраняет оптимизм на многообещающих заверениях саудитов в отношении дальнейших перспектив соглашения ОПЕК+. Если это соглашение продолжит действовать в 2019 году столь же эффективно, цены на нефть вернутся на пиковые значения 2018 года. Соответственно, российские нефтяники сохранят высокие показатели прибыли и дивидендов, и это останется одним из главных драйверов роста российского фондового рынка, а также умеренного восстановления рубля, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник подешевели акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-7,4%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-6,3%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-4,1%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-4,1%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-3,2%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-3,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+39,8% и +39,7% "префы"), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+7% и +4,6% "префы"), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+6%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4,5%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,132 млрд рублей (из них 15,745 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).