18 февраля 2019 года 19:00
Цены евробондов РФ в понедельник изменяются незначительно при пониженной активности торгов
Москва. 18 февраля. Изменения котировок большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник незначительны на фоне пониженной активности торгов из-за праздничного дня в США (День президентов). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились, за исключением евробондов РФ с погашением в 2030 году, для которого произошло небольшое расширение спреда.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 15 февраля на 14 базисных пунктов и составила 110,58% от номинала, что соответствует доходности 3,85% годовых (рост на 4,5 пункта к предыдущему торговому дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 4,5 пункта и составил 137 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню всего на 8 базисных пунктов - до 109,44% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 5,19% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 11 базисных пунктов - до 106,18% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 5,16% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 100,75% от номинала, что соответствует доходности 4,625% годовых (без изменений к предыдущему дню), в то время как бумаги с погашением в 2023 году снизились в цене на 5 базисных пунктов, до 103,12% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 4,12% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 12 базисных пунктов - до 97,44% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 5,43% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - всего на 3 базисных пункта, 97,09% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 4,675% годовых).
"В связи с тем, что рынки акций и облигаций США сегодня закрыты по случаю праздника, активность участников на финансовых рынках снижена. Основные факторы, влияющие на котировки суверенных евробондов РФ, относятся к среднесрочным. С одной стороны, наметился прогресс в ходе переговоров США и Китая по торговым вопросам, а любые позитивные новости по этой теме повышают привлекательность активов развивающихся стран, в том числе и российских евробондов. Однако, с другой стороны, сохраняется негатив для котировок суверенных евробондов РФ в виде возможных новых антироссийских санкций. В среду ФРС США опубликует протокол январского заседания, на котором регулятор дал понять рынку, что не будет спешить с увеличением ставки. Дополнительные детали по этой теме могут привести к умеренному снижению доходностей по всем долларовым евробондам, в том числе и по российским суверенным облигациям", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель аналитического блока УК "Ингосстрах-инвестиции" (MOEX: INGS) Евгений Воробьев.
Опубликовано: /Финмаркет/
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