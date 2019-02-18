Санкционная риторика пока не получила своего продолжения, что позволило рублю продолжить восстановление позиций - ИК "Велес Капитал"

Санкционная риторика пока не получила своего продолжения, что позволило рублю продолжить восстанавливать позиции, утраченные с середины прошлой недели, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. К окончанию рабочего дня в понедельник рубль одним из немногих на развивающихся рынках торговался в плюсе к доллару. Переварив очередную порцию санкционного негатива, инвесторы вспомнили о растущих котировках нефти (+0,3% по марке Brent к середине дня), что и оказывало основную поддержку рублю.

"Однако для российского рынка ключевым фактором остается санкционная риторика, возобновление которой может быстро вернуть американскую валюту выше 67 руб., - подчеркивает Юрий Кравченко. - В целом на развивающихся рынках инвесторы продолжат следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем. Кроме того, в среду рынок ждет публикация протокола FOMC с последнего заседания ФРС в конце января, который может укрепить уверенность инвесторов в смягчении позиции американского регулятора и усилить таким образом локальное давление на доллар. В то же время уже в четверг будет обнародован протокол с последнего заседания ЕЦБ, а в пятницу выступит его глава М.Драги: не исключено, что оба события будут способствовать локальному ослаблению пары евро/доллар, что приведет к восстановлению позиций американской валюты на всех глобальных площадках".

На внутреннем рынке в среду ожидается ежегодное Послание Президента РФ к Федеральному собранию. С точки зрения валютного рынка внимание инвесторов будет сфокусировано на милитаристской и геополитической риторике Послания, однако рынок вероятно ограничится лишь локальной реакцией, полагает эксперт ИК. На неделе банки также начнут подготовку к основным налоговым платежам (окончательные расчеты в следующий понедельник), которая будет сопровождаться усилением валютных продаж в периоды более выгодного курса.