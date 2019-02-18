Основным драйвером укрепления рубля по-прежнему остается устойчивая восходящая тенденция котировок нефти - БКС

"Сегодня рубль продолжил расти, но, существенно сбавив темп, а в конце основной сессии растерял часть и без того небольших достижений понедельника, - отмечает аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - Внешний фон был умеренно позитивным, хотя развивающиеся валюты в большинстве своем к вечеру перешли к умеренному снижению. Основным драйвером укрепления рубля по-прежнему остается устойчивая восходящая тенденция котировок нефти. Однако российская валюта существенно отстает от динамики нефтяного рынка, в результате чего рублевая стоимость барреля сегодня в очередной раз обновила трехмесячный максимум. В целом глобальные рисковые активы по-прежнему пользуются повышенным спросом, чему способствуют позитивные ожидания, связанные с внешнеторговыми переговорами между США и Китаем. Но для российского рынка негативным фактором остается неопределенность относительно дальнейшего развития санкционной истории, после того, как на прошлой неделе соответствующие антироссийские меры были анонсированы американскими законодателями".