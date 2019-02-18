Цены на нефть будут расти - Альфа-Банк

"Признаки дефицита наблюдаются на рынке нефти, что связано с произошедшей две недели назад приостановкой добычи на Саффании, крупнейшем месторождении Саудовской Аравии. На этом активе добывается более 1 млн барр. в сутки. Пока не понятно, когда возобновится добыча на полную мощность. Кроме того, это событие происходит одновременно с началом добровольного сокращения добычи странами ОПЕК и России в прошлом месяце. Нефтяной дефицит вызван и санкциями против Венесуэлы и Ирана, а также сокращением добычи в Ливии на фоне политических волнений в стране. В Нигерии угрозы безопасности, связанные с переносом в последний момент срока выборов на следующие выходные, могут негативно сказаться на добыче и в этой стране. Возобновление надежд на прорыв в торговых переговорах в Вашингтоне на этой неделе может стать дальнейшим драйвером роста цены на нефть. Газпромбанк объявил о заморозке банковских счетов нефтегазовой компании Венесуэлы PVDSA - этот шаг усугубит изоляцию президента Николаса Мадуро и еще больше ограничит нефтяной экспорт. Добыча нефти в Венесуэле снизилась еще на 59 тыс. барр. с декабря 2018 г. и в январе составила всего 1,1 млн барр. в сутки. В целом мы ожидаем, что цены на нефть будут расти", - указывают эксперты "Альфа-Банка".