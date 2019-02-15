Рынок акций РФ в пятницу отскочил к 2490п по индексу МосБиржи вслед за нефтью, неделю завершил снижением

Москва. 15 февраля. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх вслед за нефтью после двухдневного снижения из-за угрозы новых антироссийских санкций США, индекс МосБиржи отскочил к 2490 пунктам во главе с бумагами "Татнефти", при этом в аутсайдерах выступили просевшие бумаги "РусАла" на фоне изменений в совете директоров.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2490,16 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1177,5 пункта (+1,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар просел до 66,62 рубля (-0,03 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС просели на 0,5-1,9% на фоне роста доллара на 0,81 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Татнефти" (+3,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,7%, до 152,22 рубля - максимум с августа 2011 года), "Газпрома" (+2,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%).

Подешевели акции "РусАла" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%).

В новый совет директоров "РусАла", сформированный в рамках реализации плана по снятию санкций, вошли пять независимых директоров, в том числе ранее назначенные по согласованию OFAC в совет En+ (MOEX: ENPL) Крис Бернем и Ник Йордан, а также экс-первый зампред Сбербанка Максим Полетаев, сообщила компания.

Кроме них, совет директоров "РусАла" с 14 февраля пополнили независимые директора американцы Рэндольф Рейнольдс и Кевин Паркер.

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%), однако в Европе настроения улучшились (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,7-1,9%) и корректируется вверх Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,8%).

Издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на информированные источники, что торговые переговоры между США и Китаем завершились в Пекине в пятницу без согласования условий дальнейшего сотрудничества, однако обе стороны отмечали, что несколько приблизились к соглашению.

Между тем, агентство Bloomberg сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил по итогам очередного раунда переговоров США и Китая по торговле о "существенном прогрессе в разрешении торговых разногласий".

В США индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос до 8,8 пункта при прогнозах подъема до 7 пунктов с январских 3,9 пункта.

Нефть Brent после локальной коррекции днем вниз к $64,5 за баррель вернулась к росту и превысила $65 за баррель на надеждах, что рынку удастся избежать перепроизводства сырья. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $65,51 за баррель (+1,5% и +1,5% накануне), мартовская цена WTI - $55,67 за баррель (+1,6% и +1% в четверг).

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, рынок акций в пятницу продемонстрировал отскок после резко негативной динамики в предыдущие два дня, когда Россия котировалась заметно хуже прочих развивающихся рынков из-за сообщений о новом законопроекте США по антироссийским санкциям. Кроме того, поддержку рынку оказала выросшая нефть, в то время как внешние фондовые площадки приостановили рост из-за сообщений о сложностях в ходе американо-китайских торговых переговоров.

Власти США в пятницу намерены добиться принятия законопроекта, призванного предотвратить новые проблемы с финансированием федеральных структур. Это должно произойти уже после закрытия торговой сессии, хотя стопроцентной уверенности пока нет, особенно с учетом сообщений о том, что президент США собирается, подписав упомянутый законопроект, тут же объявить в стране чрезвычайное положение - это не вызывает энтузиазма в Конгрессе. Если же в США снова возникнут проблемы с финансированием федеральных структур, это негативно повлияет на настрой глобальных рынков.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС брокер" Анастасии Поповой, после двух торговых сессий эмоциональных распродаж, обеспеченных секционными страхами, в отечественные активы вновь вернулись покупатели. Спросом пользовались бумаги финансового и нефтегазового секторов, в целом большинство экспертов считают, что жесткого варианта санкций США удастся избежать (как известно, в прошлый раз проект уже получил негативную оценку Минфина США, и вряд ли сейчас она изменится).

Из отдельных бумаг эксперт выделила рост акций "Группы Черкизово" (+8%, до 1430 рублей) после рекомендаций совета директоров группы выплатить дивиденды в размере 101,63 рубля на одну акцию, что предполагает текущую дивдоходность на уровне 7%. В целом, пока индекс МосБиржи находится выше поддержки 2445-2455 пунктов, общая картина не выглядит чересчур "медвежьей", считает представитель "БКС брокер".

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, на рынке рассчитывают, что предложенный в США пакет санкций против РФ не будет полностью одобрен, как это уже было осенью, когда Минфин США отверг большинство предложений Сената. Совет директоров "Акрона" (MOEX: AKRN) (+1,1%, до 4800 рублей) рекомендовал выплатить акционерам дивиденды в размере 130 рублей на акцию из нераспределенной прибыли, что подогрело бумаги. Активную коррекцию после распродаж также показали наиболее ликвидные акции: Сбербанк, ВТБ, "Газпром" (MOEX: GAZP). Газовый гигант "Газпром" планирует начать поставки в Китай уже с 1 декабря текущего года.

Очередные кадровые назначения стали поводом для распродаж в бумагах "РусАла". Слабость также наблюдалась в бумагах "НОВАТЭКа", который тоже становится целью американских ограничений, поскольку конкурирует с американским СПГ на европейском рынке.

Если в американском Сенате продолжат обсуждать возможность запрета покупки новых выпусков российского госдолга, то это может стимулировать нерезидентов более активно участвовать в размещениях ОФЗ до момента ввода ограничений, считает аналитик.

В рамках встречи с представителями США Си Цзиньпин отметил, что переговоры продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне. Новости вполне хватило для того, чтобы европейские индексы забыли утреннюю слабость, которая базировалась на слабой статистике из КНР (потребительская инфляция в Китае замедлила рост до 1,7% в январе при ожиданиях 1,9%).

В середине недели министр природных ресурсов и энергетики Саудовской Аравии говорил о том, что в марте производство в стране сократится до 9,8 млн б/с. Reuters обнаружил причину столь резкого падения добычи: согласно источникам агентства, еще пару недель назад была частично остановлена работа месторождения Саффания-Хафджи, где объемы производства составляют около 1 млн б/с.

В целом, после двух дней эмоциональных распродаж на рынок акций пришло понимание, что новый проект санкций против РФ - это документ прошлой осени с дополнениями. Однако еще тогда он получил негативный отзыв в Минфине из-за потенциала навредить американской экономике. Соответственно, рынок может вновь задуматься о штурме рубежа 2500 пунктов, считает А.Кочетков.

По словам эксперта "Международного финансового центра" Гайдара Гасанова, вечером в пятницу инвесторы будут следить за решением Fitch Ratings по поводу суверенного рейтинга России. Ожидается, что его повысят до уровня "ВВВ". Следующая торговая неделя и активность инвесторов также будут зависеть от внешней геополитической обстановки, считает эксперт.

По оценке аналитиков компании "Алор брокер", говорить о том, что в пятницу завершилась фаза падения и рынок вновь пойдет на исторические максимумы, пока рано.

Даже в случае позитивного для России рейтингового решения Fitch принципиальных изменений у нерезидентов в лимитах на российские активы не будет, и возможный позитив будет отыгран очень быстро. Пока нет никакой конкретики с американо-китайских торговых переговоров, стороны продолжат встречу на следующей неделе, то есть главная интрига года сохраняется.

Нефть Brent окончательно вышла из боковика $60,5-63 за баррель и всерьез нацелилась на поход к отметке $70 за баррель. Наибольший интерес при таком сценарии представляют акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Сургутнефтегаза", причем последние еще и с точки зрения высоких дивидендов. А вот с "Роснефтью" стоит проявлять осторожность, не забывая про "зависшие" в Венесуэле $6 млрд средств российской компании, а также то, что она в первую очередь может подпасть под санкции Запада как наиболее близкая к российскому государству, полагают в "Алор брокер".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич отметил снижение акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,8%, до 2200 рублей) при рекордных с октября прошлого года оборотах (более 2,445 млрд рублей) после выхода неплохого квартального отчета - игроки фиксировали прибыль по факту события. Кроме того, "Яндекс" несколько сократил ожидания по темпам роста размера выручки в 2019 году: компания ожидает роста выручки на 28-32% после роста на 41% в 2018 году.

В целом поддержку рынку акций в пятницу оказало несколько факторов. Кроме позитивного внешнего фона, подъем был поддержан фиксацией прибыли по спекулятивным коротким позициям в преддверии выходных. Плюс к этому, реакция на санкционные новости была скорее эмоциональной, что сейчас, при их переосмыслении, может вести к возвращению инвесторов на рынок. Вполне возможно, что в начале следующей недели подъем может быть продолжен, а индекс МосБиржи протестирует отметку 2500 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+18,4%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+8%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,8%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+2,9%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+2,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-26,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-21,7%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-16,6%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-11,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,192 млрд рублей (из них 16,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

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MOEX$#&: AFKS, AKRN, BANE, ENPL, FTRE, GAZP, GCHE, KLSB, KMEZ, LKOH, MOEX, MRKS, MTLR, NLMK, NMTP, NSVZ, NVTK, PSKB, RASP, ROSN, RUALR, SBER, SNGS, TANL, TATN, VTBR, VZRZ, YNDX