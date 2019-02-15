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15 февраля 2019 года 19:45

Рубль перешел к росту в пятницу вечером благодаря нефти и снижению санкционного давления

Москва. 15 февраля. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и снижению негативного давления санкционных рисков.

Курс доллара США в 19:00 МСК составил 66,6325 руб./$1, что на 1,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75,065 руб./EUR1, снизившись на 21 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 10 копеек - до 70,43 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", наблюдаемый в пятницу вечером плавный рост курса рубля по отношению к доллару и евро связан как с продолжающимся повышением мировых цен на нефть, так и с некоторым локальным снижением давления санкционных новостей, которые выходили в течение предыдущих двух дней. Нефтяной рынок ускорил подъем в ходе торгов в пятницу и завершает неделю активным ростом на сигналах дальнейшего сокращения добычи в странах ОПЕК. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 1,6% - до $65,6 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 1,66% - до $55,7 за баррель.

Государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может снизить добычу на месторождении Safaniyah, крупнейшем в мире, чтобы устранить неисправность силового кабеля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Среднесуточный объем добычи на месторождении оценивается в 1,2-1,5 млн баррелей. По словам источников, неполадка была обнаружена два недели назад, ремонтные работы, как ожидается, продлятся до начала марта. Тем временем ранее на этой неделе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна планирует снизить добычу нефти в марте до 9,8 млн б/с, то есть на 500 тыс. б/с ниже уровня, предусмотренного соглашением ОПЕК+.

"После заметного снижения валютного курса рубля, отмечавшегося накануне, сегодня мы наблюдаем небольшое укрепление нацвалюты по отношению к доллару и более заметный рост по отношению к евро. Санкционные новости, которые в среду и четверг давили на рубль, сегодня несколько отошли на второй план. Но, с другой стороны, участники рынка пока также не готовы активно играть в сторону повышения курса нацвалюты, несмотря даже на очень неплохую динамику нефтяных цен. Не исключено, что в начале следующий недели рубль продолжит восстанавливать свои позиции, и ближайшая цель для доллара видится где-то в районе 66 руб./$1. Санкционные новости отойдут на второй план, и игроки вспомнят про рост "черного золота". Плюс к этому, экспортеры начнут подготовку к налоговому периоду, что увеличит предложение иностранной валюты на рынке и поддержит рубль", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "после вчерашних панических распродаж рубля инвесторы на какое-то время успокоились, и продолжающийся рост цен на нефть, который оставался незамеченным в условиях усиления санкционной риторики, позволил рублю вернуться в диапазон 66,5-67,0 руб./$1. Кроме того, в пятницу стартовал очередной период обязательных платежей в бюджет, и участники рынка могли воспользоваться привлекательными уровнями для конвертации валюты в рублевые средства. Вкупе с оттоком средств на уплату страховых взносов определенную поддержку рублю могло оказать и дополнительное абсорбирование рублевой ликвидности Банком России через депозитные операции "тонкой настройки".

Как отмечают аналитики Нордеа банка, "российская валюта частично восстанавливает позиции после похода к отметкам 67 руб./$1 в паре с долларом и 75,7 руб./EUR1 в паре с евро. Поводом для частичного восстановления рубля стали сообщения о том, что из нового санкционного законопроекта исключен список госбанков, как потенциальных объектов новых санкций. Новая редакция предполагает применение санкций в отношении финансовых институтов, оказывавших поддержку вмешательству в демократические процессы за рубежом. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от интенсивности обсуждения санкций. Если новости по теме будут появляться регулярно, рублю может быть сложно быстро вернуться в диапазон 65-66 руб./$1".

"Цена нефти Brent сегодня продолжила вчерашний рост, преодолев уровень $65,5 за баррель. Котировкам, в числе прочего, оказали поддержку сообщения о приостановке добычи на одном из крупнейших месторождений в Саудовской Аравии из-за аварии. На месторождении производится порядка 1,2-1,5 млн баррелей в сутки нефти, поэтому даже краткосрочные перебои в поставках могут вызвать дефицит этого вида сырья в некоторых регионах. Кроме того, цены на нефть получили стимул к росту на фоне заявлений министра энергетики РФ Александра Новака о том, что Россия намерена ускорить процесс снижения производства в рамках сделки ОПЕК и не-ОПЕК", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Они также отмечают, что "сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрит суверенный кредитный рейтинг России. Устойчивые экономические показатели российской экономики указывают на вероятность повышения рейтинга с "BBB-" на ступень вверх - до "BBB". При этом министр финансов РФ Антон Силуанов не ждет улучшения рейтинга, однако считает, что есть все основания для того, чтобы оставить его "стабильным". Важным будет комментарий к решению о рейтинге, особенно в свете усилившейся санкционной угрозы. На прошлой неделе рейтинговое агентство Moody's неожиданно повысило рейтинг России до инвестиционного уровня - с "Ba1" до "Baa3" со "стабильным" прогнозом. При этом эксперты Moody's оценили вероятность введения новых санкций со стороны США как высокую, однако заявили, что российская экономика достаточно устойчива к такому сценарию".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 16-18 февраля на 16,15 копейки, до 66,7044 руб./$1, и повысил курс евро на 20,21 копейки, до 75,2492 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 4,19 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 66,6477 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 10,79 копейки к уровню четверга, опустившись до 66,6754 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 88,642 млн, из которых $877,116 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 211,526 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос по отношению к четвергу всего на 2,82 копейки, до 75,1498 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 14,15 копейки и составил 75,1448 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR519,552 млн, из которых EUR229,199 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR290,353 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в пятницу немного подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов не изменилась. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 8 базисных пунктов (б.п.) по отношению к четвергу, составив 15 февраля 7,82% годовых, а на семидневный срок - на 2 б.п., до 7,87% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на сроки 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев не изменились по отношению к 14 февраля, составив 8,25%, 8,62% и 8,68% годовых, соответственно.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России 15 февраля провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на 5 дней, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 500 млрд рублей (при лимите 500 млрд рублей и общем спросе 621,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,71% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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