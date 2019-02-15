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15 февраля 2019 года 19:23

Цены евробондов РФ по итогам недели снизились на фоне роста санкционных рисков

Москва. 15 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций, демонстрировавшие в начале второй декады февраля боковую динамику, к концу прошедшей недели умеренно снизились на фоне роста санкционных рисков и некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене по итогам пяти дней, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов в доходности базовых активов.

Как отмечают аналитики, реакция долговых бумаг России на новости о подготовке новых антироссийских санкций была более сдержанной по сравнению с аналогичными ситуациями, которые были в прошлом году, что говорит о том, что хотя санкционные риски и оказывают негативное давление на отечественные евробонды, влияние данного фактора становится все менее выраженным.

Реакция суверенных евробондов РФ на повышение рейтинговым агентством Moody`s кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня ("Baa3") со "стабильным" прогнозом была в начале недели довольно сдержанной. Несмотря на то, что суверенный рейтинг России после рейтингового решения Moody`s оказался на инвестиционном уровне по версии всех трех мировых агентств, котировки евробондов РФ отреагировали лишь небольшим локальным ростом. Сдерживающее влияние оказало общемировое снижение интереса инвесторов к активам развивающихся стран.

"Повышение рейтингов России отражает положительное влияние политики последних лет, направленной на укрепление и без того устойчивых государственных финансов и внешних показателей РФ, а также на снижение уязвимости страны перед внешними потрясениями, включая новые санкции", - отметили аналитики Moody's. При этом "стабильный" прогноз учитывает равновесие повышательных и понижательных кредитных рисков.

Во вторник вялотекущая динамика российских еврооблигаций без ярко выраженной направленности сохранилась на фоне противоречивых внешних сигналов. Из позитивных факторов для рынка аналитики выделяют ожидания возможного повышения кредитного рейтинга России агентством Fitch, которое может произойти в пятницу вечером. Кроме того, определенную поддержку российским активам оказывали растущие цены на нефть.

Но с другой стороны, активность покупателей сдерживалась санкционными рисками. И хотя слушания в Конгрессе США по поводу санкций в отношении ряда стран, в том числе и России, которые были запланированы на 12 февраля, были отложены, это не сняло с повестки дня данные риски. В сообщении председателя комитета по финансовым услугам Палаты представителей американского Конгресса Максин Уотерс не указывалась новая дата заседания, а говорилось лишь, что она будет согласована позднее. Предполагалось, что законодатели оценят эффективность основных санкционных программ США, в том числе в отношении России.

Кардинальное ухудшение настроений на рынке российских еврооблигаций произошло 14 февраля под давлением как возросших санкционных рисков, так и общемирового охлаждения интереса инвесторов к рисковым активам. Группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события. В заявлении, распространенном сенатским комитетом по иностранным делам, отмечается, что авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.

Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части. Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они предлагают ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом. Кроме того, сенаторы хотят ввести санкции в отношении российского киберсектора. Помимо этого, к этой части относятся санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".

Другая часть санкций, предлагаемая сенаторами, касается российской "агрессии" на Украине. В ответ на действия РФ на Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ "в том случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе". В эту часть сенаторы включили и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

В последний день недели активность продавцов в секторе валютных гособлигаций России снизилась, и котировки отечественных евробондов смогли частично отыграть падение предыдущего дня. После первой эмоциональной волны распродаж участники рынка взяли паузу для оценки реального влияния возможных новых антироссийских санкций со стороны США на российскую экономику и финансовые рынки.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,22% и составила 110,72% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries не изменился за неделю и 15 февраля составил 133 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене на 0,62% (их доходность выросла на 5 пунктов - до 5,19% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,63% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 2 пункта и составил 242 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 0,3%, до 97,56% от номинала (их доходность выросла на 2 пункта и составила 5,42% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене 0,5%, подешевев до 97,01% от номинала (его доходность выросла на 7 пунктов и составила 4,69% годовых), евробонды с погашением в 2026 году подешевели на 0,58%, с погашением в 2023 году - на 0,25% (спред к US Treasuries расширился на 1 пункт и составил 161 базисный пункт), с погашением в 2020 году - на 0,08%.

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, а также прогнозируемого локального снижения давления санкционных новостей на российские активы, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, основными факторами риска для российских еврооблигаций останутся вновь вышедшие на первый план сообщения на санкционную тематику, с одной стороны, а также сохраняющаяся неопределенность в торговых переговорах между США и Китаем, что будет сдерживать интерес глобальных инвесторов ко всем активам стран с развивающейся экономикой.


Опубликовано: /Финмаркет/
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