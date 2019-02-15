Ожидаем смещение торговли в диапазон от 67 до 68 рублей за доллар - Аналитика Онлайн

"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 66 рублей 70 копеек, евро торгуется на отметки 75 рублей 20 копеек. Индекс ММВБ вырос до 2480 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться чуть ниже 65 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap располагается на уровне $3600. Довольно удивительно на задержание руководства "Baring Vostok" реагирует российский финансовый рынок. Индекс ММВБ сегодня растет. Рубль достаточно стабилен к доллару и евро. Напомним, что ранее мы уже давали рекомендации покупать американскую валюту в диапазоне от 65 до 66 рублей. Мы по-прежнему ожидаем смещение торговли в диапазон от 67 до 68 рублей, при этом абсолютно гарантировано в текущем году ждем роста вплоть до 70 рублей за доллар", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.