БКС открыл новую торговую идею "Лонг в GDR Роснефти"

"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в GDR "Роснефти" (MOEX: ROSN) с предполагаемой доходностью 15% до середины мая, сообщается в обзоре инвестбанка.

По мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой, котировки GDR "Роснефти" неоправданно обвалились на 25% на фоне падения цен на нефть, венесуэльских рисков и угрозы новых санкций.

"С октября 2018 года "Роснефть" потеряла 17% рыночной капитализации под влиянием падения цен на нефть, 5% из-за политического кризиса в Венесуэле и еще 5% совсем недавно в свете угрозы новых санкций США. Мы считаем, что весь негатив уже учтен и потенциал дальнейшего снижения невысок. За последние несколько лет "Роснефти" удалось сократить авансы, выданные Венесуэле, с $6 млрд до $2,6 млрд и в планах дальнейшее снижение, поскольку поставки нефти по этому соглашению идут по графику ($500 млн в квартал). Новые санкции США также, вероятно, не окажут большого влияния на компанию, долговая нагрузка которой уменьшилась", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что, несмотря на ожидания ухудшения динамики финансовых показателей "Роснефти", спотовая рублевая цена нефти марки Urals соответствует среднему значению за 2018 год, что ограничивает потенциал снижения. При этом аналитики ожидают, что нефтяные котировки продолжат восстанавливаться и таким образом станут дополнительным фактором поддержки.