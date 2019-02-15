Нефть сохраняет позитивный настрой - БКС

"На открытии котировки Brent в очередной раз переписали трехмесячную вершину, после чего перешли к сдержанной коррекции, выйдя в небольшой "минус" в начале российских торгов. Однако затем нефть возобновила рост, Brent находится вблизи отметки $64,7, прибавляя 0,2%. Росту нефтяных цен способствовала информация о том, что саудовский нефтегигант Saudi Aramco из-за аварии приостановил добычу на крупнейшем в мире морском месторождении Сафания. Кроме того, поддержку котировкам нефти оказало снижение доллара. Сегодня участники нефтяного рынка будут следить за еженедельными данными о буровой активности на американском континенте (21:00 мск)", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.