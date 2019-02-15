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Главная / Мнения аналитиков / Ожидать повышения по российским индексам стоит в условиях отсутствия новостей по санкциям - ИК "Велес Капитал"
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15 февраля 2019 года 15:23
Ожидать повышения по российским индексам стоит в условиях отсутствия новостей по санкциям - ИК "Велес Капитал"
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии отступили от важных поддержек (2450 и 1160 пунктов) и направились к сопротивлениям 2480 и 1175 пунктов в условиях некоторого смягчения санкционной риторики и высоких цен на нефть. В ближайшие сессии ожидать повышения по российским индексам стоит в условиях отсутствия новостей по санкциям. Стоит помнить, однако, что такой рост пока носит коррекционный характер", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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15 февраля 2019 года 19:47
Рынок акций РФ в пятницу отскочил к 2490п по индексу МосБиржи вслед за нефтью, неделю завершил снижением
Москва. 15 февраля. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх вслед за нефтью после двухдневного снижения из-за угрозы новых антироссийских санкций США, индекс МосБиржи отскочил к 2490 пунктам во главе с бумагами "Татнефти", при этом в аутсайдерах выступили просевшие бумаги "РусАла" на фоне изменений в совете директоров. читать дальше
.15 февраля 2019 года 19:45
Москва. 15 февраля. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и снижению негативного давления санкционных рисков. читать дальше
.15 февраля 2019 года 19:23
Москва. 15 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций, демонстрировавшие в начале второй декады февраля боковую динамику, к концу прошедшей недели умеренно снизились на фоне роста санкционных рисков и некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене по итогам пяти дней, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов в доходности базовых активов. читать дальше
.15 февраля 2019 года 19:05
"В пятницу российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие сессии, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанкка Богдан Зварич. - При этом покупкам в наших бумагах способствовал внешний фон. Так, на рынке энергоносителей продолжилась восходящая динамика, в результате... читать дальше
.15 февраля 2019 года 18:36
"Государственный совет КНР в понедельник объявил о планах принять меры по поддержке коммерческих банков и увеличению их капитала через различные инструменты, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Власти ожидают, что банки, в свою очередь,... читать дальше
.15 февраля 2019 года 18:10
Говорить о том, что сегодня завершилась фаза падения, и рынок акций вновь пойдет на исторические максимумы, пока рано - Алор Брокер
Сегодня Индекс Мосбиржи ближе к завершению сессии прибавляет примерно процент. Однако основной рост пришелся на первую половину дня и был вызван в большей части закрытием шортов, указывают эксперты "Алор Брокер". Даже позитивное открытие Америки (основные американские индексы начали торги более... читать дальше
.15 февраля 2019 года 17:42
"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 66 рублей 70 копеек, евро торгуется на отметки 75 рублей 20 копеек. Индекс ММВБ вырос до 2480 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться чуть ниже 65 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap располагается... читать дальше
.15 февраля 2019 года 17:17
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в GDR "Роснефти" (MOEX: ROSN) с предполагаемой доходностью 15% до середины мая, сообщается в обзоре инвестбанка. По мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой, котировки GDR "Роснефти" неоправданно... читать дальше
.15 февраля 2019 года 16:50
Рынок акций может вновь задуматься о "штурме" отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"
"Рубль незначительно слабел против доллара США, но укреплялся против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4330 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,82%, недельная - до 7,87%, а месячная осталась на уровне 8,25%. На следующей неделе в поддержку рубля начнёт... читать дальше
.15 февраля 2019 года 16:26
"В настоящее время индекс МосБиржи продолжает безыдейную консолидацию в районе 2475-2480 пунктов. До конца дня локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию большого количества статистических показателей в США. Однако он, скорее всего, уже не сильно сдвинется от текущего уровня. В целом мы... читать дальше
.15 февраля 2019 года 16:02
Уровни $65-67 могут стать предельными до конца февраля для фьючерсного контракта эталонного сорта Brent - ИК "ФИНАМ"
"В пятницу нефтяные котировки растут на 0,46%, торгуясь вблизи уровня $65 за баррель по эталонному сорту Brent. Благодаря позитивному внешнему фону, сложившемуся с начала текущего года на мировых фондовых площадках, цена на "черное золото" смогла восстановиться к отметке $65, однако накопившиеся... читать дальше
.15 февраля 2019 года 15:45
"На открытии котировки Brent в очередной раз переписали трехмесячную вершину, после чего перешли к сдержанной коррекции, выйдя в небольшой "минус" в начале российских торгов. Однако затем нефть возобновила рост, Brent находится вблизи отметки $64,7, прибавляя 0,2%. Росту нефтяных цен... читать дальше
.15 февраля 2019 года 15:41
Москва. 15 февраля. Доллар США слегка подрастает, а евро немного снижается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне растущей нефти и снижения негативного давления санкционных рисков. читать дальше
.15 февраля 2019 года 15:00
Ускорение роста экономики США затягивается, сдерживая рост доходностей по гособлигациям - Julius Baer
"Неожиданно резкий спад розничных продаж в США в декабре 2018 года (-1.2% месяц к месяцу, максимум за девять лет) был вызван турбулентностью на финансовых площадках и приостановкой работы правительства, которые негативно отразились на настроениях потребителей, - отмечает главный валютный... читать дальше
.15 февраля 2019 года 14:36
"Проблемы со стороны предложения постепенно возвращаются в центр внимания нефтяного рынка, что уже отразилось на росте котировок на 5% за последние несколько дней, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров, Julius Baer Карстен Менке. - Тогда как последний недельный отчет по американскому рынку... читать дальше
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