Ускорение роста экономики США затягивается, сдерживая рост доходностей по гособлигациям - Julius Baer

"Неожиданно резкий спад розничных продаж в США в декабре 2018 года (-1.2% месяц к месяцу, максимум за девять лет) был вызван турбулентностью на финансовых площадках и приостановкой работы правительства, которые негативно отразились на настроениях потребителей, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Свежая статистика подтверждает тезис о том, что возврат американской экономики к высоким темпам роста будет постепенным. Высокие цены на нефть и бензин в течение большей части 2018 года, высокая динамика потребления в начале прошлого года и "шатдаун" американского правительства привели к ухудшению динамики потребления в декабре. Негативный эффект, вероятно, сохранится и в первые месяцы текущего года. Циклическое замедление роста позволит доходности по 10-летним гособлигациям США оставаться ниже 3% в ближайшие три месяца, так что мы понижаем прогноз показателя с 3,15% до 2,95%. Прогноз на период следующих 12 месяцев выглядит более позитивным и составляет 3,45%".

Европейская экономика находится в еще более слабом состоянии на фоне высокой зависимости от мировой экономики и меньшей поддержки со стороны фискальной политики. Это негативно отражается на доходности немецких гособлигаций. По прогнозам экспертов Julius Baer, доходность 10-летних бумаг правительства Германии составит 0,45% и 0,95% на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соответственно.