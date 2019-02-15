Нефть дорожает на рисках снижения предложения - Julius Baer

"Проблемы со стороны предложения постепенно возвращаются в центр внимания нефтяного рынка, что уже отразилось на росте котировок на 5% за последние несколько дней, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров, Julius Baer Карстен Менке. - Тогда как последний недельный отчет по американскому рынку нефти показал очередной рост запасов, внимание аналитиков привлекло резкое падение импорта. Особенно сильно сократились поставки из Венесуэлы на фоне недавних санкций, а импорт из Саудовской Аравии упал до минимума за текущее десятилетие".

Некоторые аналитики рассматривают последнюю статистику как первые признаки того, что страны ОПЕК+ начали сокращать добычу, соглашение о чем было достигнуто ранее на этой неделе. По оценкам экспертов Julius Baer, риски со стороны предложения не являются слишком сильными. Тем не менее, сохраняется высокая неопределенность по поводу ситуации в Венесуэле и особенно в Иране, внимание к которому ослабло после объявленных американской администрацией исключений из санкционного режима, которые, однако, являются временным. Опыт прошлого года показывает, что риски инфляции топливных цен в США сдерживают геополитические амбиции Вашингтона на мировой арене и что политика стран ОПЕК+ во многом позволяет компенсировать сокращение поставок из Ирана.

"Принимая во внимание данные факторы, мы считаем, что ситуация вокруг Венесуэлы и Ирана будет определять динамику рынка нефти и может привести как к росту, так и снижению котировок, - заключает эксперт Julius Baer. - Коридор цен на нефть продолжает, с одной стороны, зависеть от топливной инфляции, которая сдерживает рост спроса в развивающихся странах при котировках выше 70 долл. США за баррель. С другой стороны, при ценах ниже 50 долл. США за баррель прекращаются инвестиции в сланцевую добычу, что приводит к сокращению предложения. Эти факторы остаются достаточно значимыми для рынка, так что мы занимаем нейтральный взгляд на сектор несмотря на сохраняющуюся неопределенность".