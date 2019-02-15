Сегодня курс рубля удержится в боковом тренде - Sberbank CIB

"Курс рубля вчера продолжал снижаться на фоне появившихся накануне сообщений о подготовке нового законопроекта об антироссийских санкциях в Сенате США, - отмечают аналитики Sberbank CIB. - Этот документ предусматривает ограничения на инвестиции в российский суверенный долг, а также санкции против банков и нефтегазовых компаний. С утра российские экспортеры продавали иностранную валюту и обменный курс достигал 66,30 руб. за доллар, однако затем, когда эти заявки были удовлетворены, рубль подешевел до 67,00 за доллар и держался на этом уровне большую часть торговой сессии. Активнее всего российскую валюту продавали нерезиденты. Поздно вечером, на неликвидном рынке рублю удалось частично отыграть потери: к закрытию пара USD/RUB составила 66,65, т. е. за сутки российская валюта подешевела на 0,2%. Объем валютных торгов на Московской бирже составил $5,9 млрд. Сегодня, по нашим оценкам, курс рубля удержится в боковом тренде".