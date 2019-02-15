"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций EPAM до "продавать", но поднял оценку на 4%

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций EPAM Systems со $140 до $145 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "держать" до "продавать".

Аналитики полагают, что акции EPAM переоценены рынком даже с учетом сильных фундаментальных показателей компании и рекомендуют инвесторам воспользоваться текущей ситуацией для продажи бумаг.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акции EPAM, основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет $136 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $154,1 за штуку.