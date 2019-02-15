К середине дня в пятницу рубль оставался в небольшом минусе, хотя заметно отступил от минимумов предыдущего дня - ИК "Велес Капитал"

К середине дня в пятницу рубль оставался в небольшом минусе, хотя заметно отступил от минимумов предыдущего дня, когда "проваливался" до 67,16 за доллар, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. После вчерашних панических распродаж рубля инвесторы на какое-то время успокоились, и рост цен на нефть, который оставался незамеченным в условиях усиления санкционной риторики, позволил рублю вернуться в диапазон 66,5-67,0 за доллар. Кроме того, в пятницу стартовал очередной период обязательных платежей в бюджет, и участники рынка могли воспользоваться привлекательными уровнями для конвертации валюты в рублевые средства. Вкупе с оттоком средств на уплату страховых взносов определенную поддержку рублю могло оказать и дополнительное абсорбирование рублевой ликвидности Банком России через депозитные операции "тонкой настройки".

"Не исключено, что в течение дня рублю удастся продвинуться ниже 66,5, если с геополитического фронта не придут дополнительные негативные новости, однако общая ситуация на площадках развивающихся рынков будет сохраняться тревожной из-за ожиданий итогов по торговым переговорам в Пекине. Даже если геополитический фон на какое-то время успокоится, отсутствие прогресса в торговых переговорах на мировых рынках создаст препятствие на пути возвращения рублем позиций, утерянных за последние дни", - прогнозирует эксперт ИК.